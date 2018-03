Ponad 20 000 samochodów różnych marek musi trafić do naprawy

Ponad 20 000 samochodów zostało zgłoszonych przez producentów jako produkty niebezpieczne. W komunikatach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawiły się takie marki jak Renault, Ford, Audi czy nawet Jaguar.

21 458 egzemplarzy samochodów 7 popularnych marek motoryzacyjnych zagraża zdrowiu lub życiu ich właścicieli. Rekordzista – Audi – zgłosiło prawie 10 000 sztuk aut wymagających natychmiastowej kontroli i usunięcia usterki w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Audi

Usterki w Audi dotyczą modeli A4/A5 i Q5 wyprodukowanych w Niemczech w okresie od kwietnia 2011 do maja 2015 r. W wyniku działania korozji tarciowej może dojść do awarii dodatkowego elementu grzejnego i przegrzania. Problem dotyczy 9711 egzemplarzy wymienionych pojazdów zarejestrowanych na polskim rynku.

Na wizytę w najbliższym ASO zostaną także zaproszeni właściciele 3093 fordów. W modelach c-max i focus (wyprodukowanych w fabryce Saarlouis w okresie 2.12.2014-10.08.2015 i 18.07.2014-8.09.2015), kuga i mondeo (wyprodukowanych w okresie 13.10.2014-26.09.2015 i 19.09.2014-28.09.2015) oraz galaxy i s-max (wyprodukowanych w okresach 19.09.2014-28.09.2015 i 25.05.2015-19.10.2015).

We wskazanych modelach może dochodzić do niedostatecznego wykrywania temperatury silnika 2.0l Duratorq Diesel przez wadliwą kalibrację modułu sterującego pracą jednostki napędowej. Może to doprowadzić do pęknięcia miski olejowej i wycieku oleju silnikowego.

Hyundai

Hyundai poinformował o wadach w 596 pojazdach. Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu montażu zestawu przekaźników w skrzynce PCB. Firma nie doprecyzowuje, jakich konkretnie modeli i roczników dotyczy kampania naprawcza.

Jaguar

Do warsztatu musi trafić także 17 sztuk jaguara xf sportbike. W felernych egzemplarzach z roku modelowego 2018 wykryto problem z kalibracją systemu bezpieczeństwa SRS odpowiedzialnego za zainicjowanie poduszek powietrznych. W efekcie, system może nie aktywować poduszek w przypadku kolizji drogowej przy małej prędkości pojazdu.

Lancia

Z wizytą w ASO muszą liczyć się także właściciele lancii themy wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych. W 45 egzemplarzach zarejestrowanych na polskim rynku może wystąpić zwarcie w alternatorze, co będzie skutkowało przerwaniem pracy silnika i w szczególnych przypadkach doprowadzi do kolizji.

Renault

Koncern Renault zgłosił w Polsce 7737 egzemplarzy modelu clio iv do naprawy. Problematyczne są egzemplarze wyprodukowane w fabryce w Oyak (Turcja, od 9.04.2012 do 28.06.2016) oraz w Bursie (Turcja), Flins i Dieppe (Francja) od 8.03.2016 do 11.07.2017 r.

W przypadku silnego zderzenia oraz gdy w bagażniku znajduje się ciężki bagaż, zachodzi możliwość pęknięcia osi zawiasu centralnego stelaża oparcia 1/3 dzielonej tylnej kanapy. Wiąże się to z ryzykiem przemieszczenia się bagażu do przestrzeni pasażerskiej, co może skutkować obrażeniami pasażerów. W ASO felerne modele zostaną doposażone we wsporniki wzmacniające oś zawiasu centralnego stelaża dzielonej kanapy.

Suzuki

Suzuki poinformowało o trzech modelach samochodów, które mogą sprawić, że silnik nie ruszy – baleno, ignis i swift. W 84 egzemplarzach wyprodukowanych w Japonii i Indiach, mogą pękać paski napędowe ISG. Objawem pęknięcia ww. elementu może być zanik działania układu ładowania sygnalizowany świecącą się kontrolką ładowania akumulatora oraz wzrost temperatury silnika sygnalizowany kontrolką wzrostu temperatury silnika spowodowany brakiem napędu pompy wody. Brak ładowania akumulatora może spowodować niemożliwość rozruchu silnika.

Dodatkowo kolejne 175 aut z tych samych fabryk może mieć błędne oprogramowanie modułu ECM. Silnik może się nie wyłączyć automatycznie mimo spełnienia wymaganych warunków a lampka sygnalizacyjna „ENG A-STOP OFF” może błyskać. Eksploatacja pojazdu w wyżej wymienionych warunkach może spowodować niewłaściwe ładowanie akumulatora.

