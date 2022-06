Ponad 2,8 mld zł zysku górnictwa po czterech miesiącach roku

fot. ANGHI / / Shutterstock

W czterech miesiącach tego roku górnictwo węgla kamiennego wypracowało blisko 3,5 mld zł zysku na sprzedaży węgla oraz przeszło 2,8 mld zł zysku netto. Takie wyniki to m.in. efekt zwiększonej o ponad pół mln ton sprzedaży węgla i wzrostu jego ceny średnio o 83 proc. – wynika z danych MAP.

Wskaźniki obrazujące sytuację ekonomiczną górnictwa węgla kamiennego po czterech miesiącach tego roku przedstawił w czwartek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Zastrzegł, że są to uśrednione dane, obejmujące zarówno segment węgla energetycznego, jak i węgla koksowego, gdzie osiągane ceny węgla są wyższe niż w segmencie węgla dla energetyki.

Jak wynika z danych MAP, od początku tego roku do końca kwietnia polskie kopalnie wyprodukowały ok. 19 mln ton węgla – 153,4 tys. ton więcej niż w ciągu czterech miesięcy zeszłego roku. Sprzedaż węgla w tym okresie sięgnęła 19,7 mln ton i była o ponad pół miliona ton wyższa niż w podobnym okresie rok wcześniej.

Średnia cena zbytu węgla z polskich kopalń (łącznie energetycznego i koksowego) wyniosła po czterech miesiącach roku 558,48 zł za tonę, co oznacza wzrost rok do roku o 83 proc. W segmencie węgla energetycznego cena wzrosła rok do roku średnio o 30 proc. – składa się na to m.in. wzrost ceny zbytu o 68 proc. w segmencie węgli średnich i drobnych, oraz wzrost o 33 proc. ceny węgla grubego.

Wiceminister Pyzik zastrzegł, że uśrednione ceny dotyczą zarówno węgla sprzedawanego do dużych i średnich odbiorców, jak i pośredników handlowych oraz odbiorców indywidualnych. Tym samym średnia nie odzwierciedla wysokich cen, z jakimi spotykają się nabywcy w składach opałowych – węgiel jest tam obecnie nawet trzykrotnie droższy niż u producenta.

Średni jednostkowy koszt sprzedaży węgla wyniósł w okresie czterech pierwszych miesięcy tego roku ok. 384 zł za tonę (wzrost rok do roku prawie o 38 zł, czyli ok. 11 proc.), co – przy średniej cenie ponad 558 zł za tonę – oznacza, iż na sprzedaży każdej tony węgla kopalnie zarobiły średnio ponad 173 zł - to kwota o 216,47 zł wyższa niż jednostkowy wynik na tonie węgla w porównywalnym okresie przed rokiem.

W efekcie górnictwo zamknęło cztery miesiące tego roku zyskiem na sprzedaży w wysokości 3 mld 450 mln zł oraz zyskiem netto rzędu 2 mld 860 mln zł - poinformował Pyzik.

Wiceminister przypomniał, iż spółki wydobywcze Skarbu Państwa potwierdzają zwiększenie w tym roku produkcji węgla łącznie o ok. 1,5 mln ton, a pierwsze efekty działań służących wzrostowi wydobycia są już widoczne – w marcu br. polskie kopalnie wydobyły 176 tys. ton węgla energetycznego więcej niż rok wcześniej, a w kwietniu 151 tys. ton więcej w kwietniu 2021 r.

W ciągu czterech miesięcy br. krajowa sprzedaż węgla energetycznego wyniosła 15,3 mln ton i była wyższa od ubiegłorocznej (w porównywalnym okresie) o ok. 615 tys. ton. Wiceszef MAP zaznaczył, że przygotowanie nowych frontów wydobywczych w kopalniach jest czasochłonne i kosztowne – uzbrojenie ścian wydobywczej o wydajności ok. 800 tys. ton węgla trwa około półtora roku i kosztuje ok. 200 mln zł.(PAP)

