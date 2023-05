Ponad 1500 nowych miejsc pracy. MAN otworzył fabrykę pod Krakowem

Węgry mierzą się z plagą wypadków w pracy. "Co pięć dni ktoś umiera" Choć w ostatnich latach liczba śmiertelnych wypadków w pracy na Węgrzech spadła, to wciąż co pięć dni ktoś umiera podczas wykonywania obowiązków zawodowych - wynika z informacji ministerstwa rozwoju gospodarczego Węgier.