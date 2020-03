Ponad 102 tys. przypadków koronawirusa na świecie

Od 31 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. na całym świecie odnotowano 102 132 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 3 488 zgonów (3,4 proc.) – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Francja. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 16

Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa we Francji, potwierdzono też 949 przypadków zakażenia Covid-19 - oświadczył w sobotę wieczorem dyrektor generalny we francuskim ministerstwie zdrowia Jerome Salomon.

Wcześniej w sobotę resort zdrowia informował o 11 ofiarach śmiertelnych i 716 przypadkach zakażenia koronawirusem.

Grecja. 21 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W Grecji zanotowano 21 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę greckie ministerstwo zdrowia. Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w tym kraju wzrosła do 66.

Większość spośród 66 zakażonych - 47 osób - to członkowie grupy, która uczestniczyła w pielgrzymce do Izraela i Egiptu. Grupa wróciła do kraju 27 lutego.

22 osoby przebywają w szpitalach, ich stan jest stabilny. Jeden z pielgrzymów, 66-letni mężczyzna, został umieszczony na oddziale intensywnej terapii w mieście Patras. Pozostali zakażeni są poddani kwarantannie domowej.

W Grecji nie zanotowano dotychczas ofiar śmiertelnych koronawirusa.

W Bułgarii odnotowano cztery przypadki zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformował w niedzielę Krajowy Ośrodek Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych. Od czwartku obowiązuje szereg ograniczeń mających zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych.

Dwa przypadki zakażenia nowym koronawirusem potwierdzono w Płewenie w środkowej części kraju. Chodzi o 27-letniego mężczyznę, który przebywa na oddziale zakaźnym miejscowego szpitala oraz 61-latka, który również jest tam hospitalizowany.

W Gabrowie, w środkowej Bułgarii, zakażone są z kolei 2 kobiety. Choruje 75-letnia pacjentka przebywająca w szpitalu i kobieta z personelu medycznego tego szpitala, która zaraziła się od niej - poinformował Todor Kantardżijew, dyrektor bułgarskiego Ośrodka Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

W Bułgarii od czwartku obowiązuje cały szereg ograniczeń, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów powodujących choroby zakaźne - w tym grypę. Zamknięto szkoły i przedszkola, ograniczono spotkania i zgromadzenia publiczne, prowadzi się dezynfekcję komunikacji miejskiej. Osoby przyjeżdzające z krajów, gdzie szerzy się epidemia koronawirusa, muszą przechodzić kwarantannę.

O pierwszych dwóch wypadkach zakażenia nowym koronawirusem poinformowano w nocy z soboty na niedzielę.

Kolejny amerykański żołnierz z koronawirusem

Jak poinformował Pentagon żołnierz piechoty morskiej , który niedawno wrócił ze służby za granicą ma pozytywny wynik testów na koronowirusa. Jest to trzeci przypadek zakażenia koronawirusem w amerykańskiej armii.

Pentagon poinformował, że żołnierz piechoty morskiej wrócił do swojej jednostki nieopodal Waszyngtonu i tam przeszedł testy na obecność koronawirusa, obecnie jest leczony w szpitalu w Fort Belvoir.

Wcześniejsze dwa przypadki dotyczyły żołnierzy służących w w Koreii Południowej i we Włoszech.

Po oficjalnym potwierdzeniu, że amerykański marynarz odbywający służbę we Włoszech jest chory, dowództwo amekrykańskiej armii w tym kraju zakazało żołnierzom, oficerom i ich rodzinom, w obawie przed rozszerzeniem się epidemii, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych.

Dowództwo amerykańskie we Włoszech odwołało na dwa miesiące wszystkie wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych dwóch miesiącach około 180 żołnierzy miało zmienić swoje przydziały służbowe, w tym wyjechać na szkolenie do USA.

Jak pisze amerykańska prasa rozkaz najbardziej dotknął wojskowe rodziny , które już były spakowane lub wysłały do Stanów swój bagaż przesiedleńczy

Argentyna. Pierwsza śmierć od koronawirusa w Ameryce Łacińskiej

W Buenos Aires zmarł po powrocie z Europy 64-letni mężczyzna zakażony koronawirusem- poinformowało ministerstwo zdrowia Argentyny.

Ministerstwo zdrowia Argentyny poinformowało, że pacjent mieszkał w Buenos Aires oraz, że COVID-19 pojawił się u niego z kaszlem, gorączką i bólem gardła tuż po niedawnej podróży do Europy.

Pacjent cierpiał też na niewydolność nerek, miał w przeszłości cukrzycę, nadciśnienie i zapalenie oskrzeli. Był od środy na oddziale intensywnej opieki szpitala publicznego.

Władze podały, że trwają badania w celu ustalenia, z kim pacjent był w kontakcie.

Władze Peru poinformowały w sobotę o pięciu nowych przypadkach zakażenia COVID-19, co zwiększyło liczbę chorych mieszkańców do sześciu. Paragwaj zgłosił swój pierwszy przypadek, a Chile poinformowało, że ma teraz siedem potwierdzonych przypadków choroby.

Koronawirus na świecie (dane: niedziela, 8 marca) Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii. Wśród krajów europejskich wirus najbardziej rozprzestrzenił się we Włoszech, gdzie potwierdzono ponad 4,6 tys. przypadków, w Niemczech - 684 przypadki, we Francji - 613 przypadków, oraz w Hiszpanii - 374 przypadki. Zachorowania mają miejsce również w 38 innych krajach Europy, m.in. w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, w Irlandii, w Norwegii, w Holandii, w Szwecji, w Finlandii, w Austrii, czy Belgii. W Polsce jak dotąd potwierdzono sześć przypadków koronawirusa. Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia stan pacjentów jest stabilny, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do soboty, 7 marca na całym świecie odnotowano 102 132 potwierdzonych przypadków. Liczba ofiar śmiertelnych choroby wzrosła do 3 488. Zgony zgłoszono z: Chin (3072), Włoch (197), Iranu (124), Korei Południowej (44), Stanów Zjednoczonych (14), Francji (9), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia - 6), Japonii (6), Hiszpanii (5), Australii (2), Iraku (2), Holandii (1), Filipin (1), San Marino (1), Szwajcarii (1), Tajwanu (1), Tajlandii (1) i Wielkiej Brytanii (1). Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Autor: Marcin Chomiuk. Z Sofii Ewgenia Manołowa

man/ mars/ mchom/ wr/ kib/ ap/