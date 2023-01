Ponad 1,7 tys. firm brało udział w fikcyjnym obrocie elektroniką. Straty oszacowano na 1,5 mld zł

Kolejnych 10 osób zostało zatrzymanych przez służby w śledztwie dotyczącym grupy wyłudzającej podatek VAT na fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym. W procederze tym uczestniczyło ponad 1,7 tys. firm. Skarb Państwa mógł stracić na tym ponad 1,5 miliarda złotych.

/ cbśp.policja.pl

Zatrzymania przeprowadzili policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami mazowieckiej KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Według ustaleń śledczych grupa działała w branży elektronicznej od 2014 roku do grudnia 2018 roku w całym kraju, jak również poza granicami Polski. "W proceder zaangażowanych było ok. 1700 firm z branży elektronicznej. Prawie 500 z nich było zarejestrowanych za granicą" - wyjaśniła rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

"Fikcyjne podmioty wystawiały faktury VAT, dokumentujące rzekomy obrót sprzętem RTV i AGD. Spółki wykazywały je w deklaracjach podatkowych i w ten sposób zaniżały wartość należnego podatku" - podała Pasieczyńska.

Były to głównie telewizory, karty pamięci, telefony komórkowe i tablety, które podlegały kilkukrotnemu, pozornemu obrotowi przez zaangażowane spółki. Następnie sprzęt z wykorzystaniem innego systemu karuzeli podatkowej ostatecznie trafiał do faktycznej dystrybucji i rąk użytkowników.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że w śledztwie do tej pory występowało 120 podejrzanych.

"W minionym tygodniu w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach w woj. mazowieckim i woj. kujawsko-pomorskim funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali kolejnych 10 osób" - poinformowała policjantka.

"W trakcie przeszukań 30 miejsc zamieszkania podejrzanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. Stanowi to obecnie materiał dowodowy w sprawie" - zaznaczyła.

Rzeczniczka CBŚP wskazała, że w jednym z mieszkań w Warszawie funkcjonariusze odkryli profesjonalną uprawę grzybów halucynogennych, w różnym stadium ich rozwoju oraz wysuszone już grzybki. "W tym samym lokalu ujawniono również środki psychotropowe w postaci marihuany" - dodała.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Rzecznik tej prokuratury prok. Marcin Saduś przekazał, że były to ósme, masowe zatrzymania w tej sprawie. "Jak szacują śledczy z Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej działania sprawców naraziły Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 1,5 miliarda złotych" - podkreślił.

Podał, że zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych. "Po wykonanych przez prokuratora czynnościach sąd – uwzględniając wniosek prokuratora - zastosował wobec jednego z kluczowych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Wobec pozostałych dziewięciu osób, których rola w procederze nie była tak istotna, zastosowano środki o charakterze wolnościowym" - wyjaśnił.

"W trakcie przeprowadzonych ostatnich dni czynności dokonano zabezpieczenia na mieniu podejrzanych o łącznej wartości kilku milionów złotych, na które składają się nie tylko nieruchomości, ale także pieniądze" - dodał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Za zarzucane czyny może grozić do 10 lat więzienia. (PAP)

autor: Bartłomiej Figaj

bf/ jann/