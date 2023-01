Pomoc humanitarna do Ukrainy. KAS: Zmieniły się procedury

„The Insider”: CIA ostrzegło prezydenta Zełenskiego o grożącym mu rosyjskim zamachu

Dyrektor CIA Bill Burns przed rosyjską inwazją ujawnił Wołodymyrowi Zełenskiemu szczegóły planowanego przez Kreml zamachu na niego, informuje „The Insider” na podstawie książki Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House", która ukaże się we wtorek.