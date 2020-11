Pomoc dla turystyki będzie uruchomiona szybciej

fot. im_coco / Shutterstock

Zwolnienie z ZUS, postojowe, dopłaty do wynagrodzeń i mikrodotacje na podstawie przepisów zawartych w tarczy branżowej będą wypłacane na podstawie rozporządzenia - mówi PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Dodał, że oznacza to szybsze uruchamianie pomocy.

Wiceminister ma nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli, by "w końcu grudnia, styczniu otwarto branżę narciarską oraz inne usługi hotelowe".

Wiceszef MRPiT odniósł się do uchwalonego w czwartek przez Sejm pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; 2080 zł jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego; 2 tys. zł dopłaty dla firm do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; do 5 tys. zł dotacji; czy zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. ma on pomóc firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami II fali pandemii. W tarczy branżowej, która trafi pod obrady Senatu znalazły się też rozwiązania skierowane do branży turystycznej.

Gut-Mostowy zwrócił uwagę, że o pomoc będzie mogła się ubiegać branża hotelowa, organizatorzy turystyki, ale też agenci IATA zajmujący się sprzedażą biletów lotniczych. "Na ostatnim etapie konsultacji z branżą obsługującą ruch lotniczy włączyliśmy też do tarczy biura podróży, które obsługują sprzedaż biletów lotniczych i usługi towarzyszące - pakietowe usługi turystyczne powiązane z biletem lotniczym - np. transport do hotelu" - wyjaśnił. Na zwolnienie z ZUS i postojowe mogą też liczyć przewodnicy górscy. Wiceminister zapewnił, że "trwają również prace nad pomocą dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek".

Zdaniem wiceszefa MRPiT najważniejsze ułatwienia dla sektora turystycznego w tarczy branżowej to przede wszystkim: dodatkowe postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki oraz gestorów obiektów hotelarskich; zwolnienie z ZUS za lipiec-wrzesień dla organizatorów turystyki. Wskazał też na "zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. oraz jednorazowe postojowe dla PKD 79.90.C, czyli dla pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej". Pod wskazanym kodem działają np. agenci IATA zajmujący się sprzedażą biletów lotniczych. Za istotne uznał też zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. oraz jednorazowe postojowe "dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich".

Jak powiedział Gut-Mostowy, ważnym zapisem jest też ten, który daje Radzie Ministrów możliwość uchwalania nowego wsparcia w ramach rozporządzenia. "To dobra wiadomość dla całej branży turystycznej - oznacza szybkie, automatyczne uruchomienie pomocy" - stwierdził.

Gut-Mostowy przyznał, że rozwój branży jest obecnie całkowicie uzależniony od sytuacji epidemicznej. "Jest wielka potrzeba wśród Polaków wyjazdu za miasto, kontaktu z przyrodą, podróżowania. Statystyki z ostatniego weekendu pokazały, że wejścia do parków narodowych były na poziomie wielokrotnie przekraczającym szczyt sezonu. To pokazuje, jak bardzo polskie rodziny są spragnione wyjazdu i wypoczynku na świeżym powietrzu" - powiedział.

Wiceszef MPRiT ma nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli, aby "w końcu grudnia, styczniu otwarto branżę narciarską oraz inne usługi hotelowe, co umożliwi Polakom chociaż wyjazd na weekendowy wypoczynek".

Przypomniał, że wsparciem dla branży turystycznej, touroperatorów i klientów biur podróży, które "pozwoli utrzymać wiarygodność naszego rynku turystycznego" jest Fundusz Zwrotów - powołany w ramach wrześniowej tarczy turystycznej. "Na tę chwilę wartość złożonych przez biura podróży i klientów wniosków opiewa na ok. 250 mln zł" - powiedział. Przypomniał, że na zwroty dla klientów biur podróży zarezerwowano z funduszu covidowego 300 mln zł.

Ocenił, że pomocą dla rynku w pandemii jest też bon turystyczny. "Mamy zarejestrowanych ponad 1 mln bonów pobranych z bazy ZUS" - powiedział. Przypomniał, że zarejestrować się i wykorzystać bon można do marca 2022. "Naszą intencją jest, by całe 4 mld zł, które zostały zarezerwowane na bon turystyczny dla rodzin zostało wydatkowane" - zaznaczył.

Wiceszef MRPiT zapowiedział też pomoc dla uzdrowisk. "Przygotowujemy ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych wieloletni plan pomocowo-rozwojowy. Chcemy, by polskie uzdrowiska w najbliższych miesiącach i latach stały się naszą perełką i dobrem narodowym" - podsumował. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

