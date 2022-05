Pomoc dla kredytobiorców. Projekt ws. hipotek trafi do konsultacji we wtorek

fot. Leszek Glasner / / Shutterstock

Projekt rozwiązań pomocy dla posiadaczy kredytów hipotecznych zostanie przedstawiony we wtorek i trafi do konsultacji społecznych - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

Projekt przepisów o pomocy dla kredytobiorców trafi do "kilkudniowych, szybkich" konsultacji społecznych, w szczególności do sektora bankowego. Chodzi o to, żeby rząd ten projekt szybko przyjął, i żeby trafił do Sejmu na kolejnym jego posiedzeniu - wyjaśnił Müller.

Jak zaznaczył, premier Morawiecki w poniedziałek rozmawiał na ten temat z szefami KNF i UOKiK oraz ministrami finansów i technologii.

„Rozwiązania, które będą zawarte w projekcie przepisów, to jest kwestia wakacji kredytowych, tak aby przez cztery miesiące w roku można było przesunąć płatność raty kredytowej, na przykład tak, żeby raz na kwartał nie płacić kredytu, bo rata zostanie spłacona w innym terminie” – powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas konferencji prasowej Piotr Müller przedstawił inne rozwiązania, które mają się znaleźć w projekcie przepisów dotyczących pomocy kredytobiorcom, które zostaną we wtorek przedstawione.

„Dla osób w trudniejszej sytuacji finansowej będzie możliwość dopłaty do należności finansowych. Ona będzie co do zasady zwracalna, ale część środków będzie mogła zostać umorzona, jeśli spłata kredyty będzie prawidłowa” – powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że w przepisach zostanie zawarta także kwestia zmiany zasad liczenia wysokości rat kredytów, a więc odejście od WIBOR-u i stworzenie nowego mechanizmu liczenia odsetek. Według Piotra Müllera to rozwiązanie mogłoby wejść w życie od stycznia nowego roku.

Rzecznik rządu pytany był podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej pomocy dla kredytobiorców o mechanizm, który miałby zastąpić WIBOR. Müller odpowiedział, że "byłby to nowy system, będący bazą do tego, by liczyć koszty kredytów".

"Szacujemy, że to pozwoliłoby obniżyć odsetki kredytowe w skali kraju o ponad 1 mld zł" - poinformował. Dodał, że "szczegóły będą we wtorek przedstawione w projekcie", odnosząc się do rozwiązań zawartych w rządowym projekcie przepisów o pomocy kredytobiorcom.

Jak powiedział, jest to "bardzo szczegółowy mechanizm (...), który ma swoje niuanse i istotne znaczenie, jeśli chodzi o banki".

Wyższe oprocentowanie lokat

Podczas briefingu po spotkaniu premiera z szefami KNF i UOKiK oraz ministrami finansów i technologii ws. wsparcia kredytobiorców, Müller poinformował, że wśród tematów znalazła się kwestia oprocentowania lokat.

"Dla tych, którzy chcieliby oszczędzać, a jednocześnie nie tracić na +putinflacji+, będą mechanizmy, przygotowujemy je" - powiedział rzecznik rządu. Wyjaśnił, że jeśli banki same nie będą podnosić oprocentowania lokat, będą stworzone "pewne mechanizmy, które skutecznie zachęcą banki do tego, by wysokość oprocentowania lokal była wyższa".

Dodał, że rząd dostaje pierwsze sygnały, przynajmniej z części sektora bankowego, że „refleksja dotycząca oprocentowania oszczędności przyjdzie samodzielnie”.

Pytany, jak rząd chce przymusić banki do podwyższenia oprocentowania lokat, Müller wyraził nadzieję, że "najpierw wystarczą zapowiedzi", a jeśli nie wystarczą, to rząd jest przygotowany na pewne rozwiązania regulacyjne. "Nie chcę w tej chwili o nich mówić, bo nie są one publiczne" - stwierdził rzecznik rządu.

Na pytanie, do kiedy banki mają czas na zrewidowanie swoich ofert oszczędnościowych, Müller odparł, że jeżeli w tym miesiącu banki same dokonają istotnych zmian ws. stawek oprocentowania depozytów, to rząd nie będzie musiał już tego regulować.

