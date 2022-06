Pomoc dla kredytobiorców. Kolejny bank będzie udzielał gwarancji wkładu własnego BGK

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Do Banku Pekao S.A. dołączył PKO Bank Polski, który podpisał umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Oznacza to, że w ofercie PKO BP w określonym przez bank terminie pojawią się kredyty mieszkaniowe z gwarancją wkładu własnego.

Trwają zaawansowane rozmowy z innymi bankami, które są również zainteresowane produktem i podpisaniem umowy z BGK jeszcze w czerwcu. Oznacza to, że do programu sukcesywnie dołączać będą kolejne banki, o czym BGK będzie na bieżąco informował na swojej stronie internetowej. Z rozmów pomiędzy BGK a bankami kredytującymi wynika, że część z nich planuje wdrożenie produktu tak szybko, jak to możliwe.

W bankach, które już podpisały umowę o współpracy z BGK, pomimo trwających prac nad wdrożeniem produktu do ich sieci sprzedaży, klienci już teraz będą mieli możliwość zapoznania się z programem oraz przygotowania się do wnioskowania o kredyt z gwarancją wkładu własnego.

Gwarancje wkładu własnego udzielane przez BGK polegają na zabezpieczeniu części kredytu zaciąganego na cele mieszkaniowe odpowiadającej wartości niewniesionego wkładu własnego. Taki kredyt może być przeznaczony na zakup mieszkania, domu lub budowę domu. Maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 100 tys. zł i może wynosić nie mniej niż 10 proc., a nie więcej niż 20 proc. wydatków na cele mieszkaniowe, na które zaciągany jest kredyt.

Źródło informacji: BGK