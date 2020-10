Pomniejszanie Sądu Najwyższego

fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Sąd Najwyższy z 70 sędziami (dziś planowo jest ich ponad 120), bez uprawnień kasacyjnych, ale ze wzmocnioną Izbą Dyscyplinarną – to jedna z koncepcji rozważanych w obozie władzy – pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" podaje, że rozważane zmiany w Sądzie Najwyższym są pośrednio związane z planami przebudowy systemu sądownictwa powszechnego.

"W Ministerstwie Sprawiedliwości słyszymy, że wstępnie analizowane są różne pomysły dotyczące zapowiadanego spłaszczenia struktury sądów. Nadal nie zapadła jednak decyzja kierunkowa, więc trwają prace nad różnymi wariantami" – informuje gazeta.

Z jej nieoficjalnych ustaleń wynika jednak, że rozważane są co najmniej dwie koncepcje. "Pierwsza zakłada połączenie sądów apelacyjnych z okręgowymi. Obecnie istnieje 16 sądów apelacyjnych i 45 sądów okręgowych. Nasz rozmówca sugerował, że obecne sądy apelacyjne zostałyby połączone z sądami okręgowymi w największych miastach. Oznaczałoby to, że z obecnych trzech szczebli sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych zostałyby dwa ostatnie" – pisze "DGP".

Dodaje, że druga koncepcja zakłada podobne fuzje, lecz oddolne, tzn. z obecnych sądów rejonowych zostałyby utworzone nowe "klastrowe" sądy okręgowe. "W ten sposób powstałaby struktura w postaci sądów apelacyjnych i dużych sądów okręgowych. Taki układ miałby umożliwić przesuwanie sędziów w ramach klastrów" – podaje "DGP".

Zauważa, również, że dziś sędziowie sądów powszechnych przypisani są do konkretnych sądów, w których mogą orzekać.

"Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoliłoby przesuwać sędziów np. między dzisiejszymi sądami rejonowymi wewnątrz klastra, w miejsca, gdzie jest natłok spraw, po to, by go rozładować" – mówi rozmówca gazety z resortu sprawiedliwości. (PAP)

