Polsko-ukraińskie monety kolekcjonerskie. NBP uczci niepodległość Ukrainy

"Ofensywny" Kim Dzong Un. Korea Północna wymienia szefa sztabu generalnego Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał do przygotowania kraju do ewentualnej wojny w sposób "ofensywny" – podała w czwartek państwowa agencja KCNA. Podczas obrad centralnej komisji wojskowej doszło do wymiany szefa sztabu generalnego.