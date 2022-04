Polsko-ukraińska inicjatywa. We Lwowie powstało miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych

/ Kancelaria Premiera RP

W otwartym właśnie we Lwowie miasteczku kontenerowym przewiduje się rozmieszczenie 350 uchodźców wewnętrznych; mówimy tu o tymczasowym rozmieszczeniu, krótkoterminowym - powiedział we wtorek we Lwowie minister rozwoju gmin i terytoriów Ukrainy Ołeksij Czernyszow.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek odwiedził Lwów, gdzie dzięki współpracy polskich i ukraińskich władz powstało miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych.

🇵🇱🤝🏻🇺🇦 Premier @MorawieckiM jest we #Lwów, gdzie odwiedził miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych, które powstało z inicjatywy polskiego rządu. pic.twitter.com/UEEQdJEVxD — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 19, 2022

Uczestniczący razem z szefem polskiego rządu w otwarciu miasteczka ukraiński minister na konferencji prasowej dziękował narodowi polskiemu za pomoc, którą Ukraina dostaje od Polski w trudnym czasie inwazji rosyjskiej. "Dzisiaj widzimy, czym jest prawdziwa przyjaźń, prawdziwe partnerstwo pomiędzy państwami. Czujemy prawdziwe wsparcie państwa polskiego" - podkreślał.

Czernyszow zaznaczył, że miliony Ukraińców musiało wskutek wojny opuścić swoje domostwa. Mówił, że największą liczbę uchodźców wewnętrznych przyjął obwód lwowski. "Według naszych obliczeń to około 300 tys. osób, które się przemieściły się wewnętrznie" - wskazał.

"Dzisiaj uczestniczymy w otwarciu miasteczka kontenerowego. To jedna z możliwości rozmieszczenia wewnętrznych przesiedleńców. Takie same projekty, moduły, zostaną też wykorzystane w innych obwodach. Jest to nasz wspólny projekt z naszymi polskimi partnerami" - powiedział.

Mówiąc o miasteczku kontenerowym ukraiński minister przekazał, że przewiduje się rozmieszczenie w nim 350 osób. "Chcę jeszcze raz podkreślić: mówimy o tymczasowym rozmieszczeniu, krótkoterminowym. Są tutaj wszystkie niezbędne rzeczy: sanitariaty, punkty administracyjne, możliwość zorganizowania sklepu" - dodał.

Poinformował, że w najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych dwóch takich miasteczek, także na 350 osób, przeznaczonych dla przesiedleńców wewnętrznych ze wschodu Ukrainy, z miejscowości, które - jak zaznaczył - w tej chwili doznają agresji wojskowej. Minister zaznaczył, że mieszkańcami miasteczka będą głównie kobiety, osoby starsze i studenci. (PAP)

