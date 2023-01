Polsko-niemieckie emerytury. Coraz więcej osób otrzymuje dwa świadczenia

Coraz więcej osób otrzymuje polsko-niemieckie emerytury. Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, pod koniec 2022 roku międzynarodowe emerytury za czas przepracowany w obydwu tych państwach otrzymało ponad 61 tysięcy osób.

fot. Marek Szandurski / / Shutterstock

Według danych opolskiego oddziału ZUS, który zajmuje się rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń za łączone okresy polsko-niemieckie, systematycznie rośnie liczba osób, które otrzymują emeryturę za pracę w obydwu tych państwach.

Jak wyjaśnia rzecznik regionalny ZUS w Opolu, wybór opolskiego oddziału, jako ogólnopolskiego centrum rozliczającego łączone okresy pracy w Polsce i Niemczech, ma swoje źródło m.in. w historii regionu, gdzie od dziesięcioleci tysiące mieszkańców znaczną część swojego życia zawodowego spędzało w Republice Federalnej Niemiec. Coraz większa część z nich osiąga wiek emerytalny, a dzięki legalnemu zatrudnieniu w Niemczech może otrzymywać świadczenia za lata przepracowane zarówno w Polsce, jak i w RFN.

"W grudniu minionego roku oddział ZUS w Opolu wypłacał prawie 61,5 tysiąca świadczeń za okresy ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech. W przeważającej części to emerytury, których było 46,7 tysiąca. Natomiast nieco ponad 14,7 tysiąca osób otrzymywało między innymi renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Dla porównania: w grudnia 2021 r. opolska placówka ZUS wypłaciła niecałe 59 tys. polsko-niemieckich emerytur i rent, a pod koniec 2020 r. było to 56,9 tys. świadczeń" – powiedział Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Dane ZUS w Opolu wskazują, że obecnie dwie trzecie beneficjentów tzw. łączonych emerytur mieszka w Polsce. Do odbiorców w kraju trafia 40,5 tys. świadczeń, a niecałe 21 tys. jest transferowanych poza Polskę, w znakomitej części do osób mieszkających w Niemczech.

Według danych ZUS, liczba osób korzystających z łączonych emerytur systematycznie rośnie, wraz z wchodzeniem w wiek emerytalny kolejnych roczników Polaków, którzy po otwarciu granic podjęli legalną pracę także poza granicami swojego kraju. W całym 2022 r. opolski ZUS przyjął 7961 formularzy o przyznanie któregoś ze świadczeń. Dla porównania, w 2021 r. o emeryturę lub rentę za łączone okresy ubezpieczeń w Polsce i Niemczech ubiegało się 6165 osób. W 2020 rok opolski ZUS przyjął 5244 wniosków.

Oprócz oddziału w Opolu, który obsługuje osoby pracujące w Polsce i Niemczech, wnioski o świadczenia związane z pracą za granicą przyjmują oddziały ZUS w Bydgoszczy (Włochy), Chrzanowie (Belgia), Gdańsku (Wielka Brytania), Krakowie (Holandia), Lublinie (Irlandia), Łodzi (Cypr, Grecja i Malta), Nowym Sączu (Czechy i Słowacja), Rzeszowie (Hiszpania i Portugalia), Szczecinie (państwa skandynawskie oraz Estonia, Litwa i Łotwa), Tarnowie (Austria, Lichtenstein, Słowenia), Toruniu (Dania, Szwajcaria, Węgry) oraz I oddziale ZUS w Warszawie (Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia). (PAP)

