Polskim internetem wstrząsnęła największa afera od lat. Politycy zabierają głos

Polskim internetem wstrząsnęła największa afera od lat. Okazuje się, że znani i lubiani przez najmłodszych twórcy internetowi mieli dopuszczać się niewłaściwych zachowań czy też nawet przestępstw. Sprawę ujawnił youtuber i performer Sylwester Wardęga.

Pandora gate

Youtuber i performer Sylwester Wardęga zszokował internet, publikując swój najnowszy materiał pt. "MROCZNA TAJEMNICA STUU I YOUTUBERÓW: PANDORA GATE (Boxdel, Dubiel, Fagata)". Ujawnił w nim szokujące fakty związane z czołowym polskim YouTuberem Stuartem Burtonem, znanym jako +Stuu+. Chodzi o jego relację z 13-letnią dziewczynką. Nie bez winy ma być też inna znana postać polskiego internetu - Michał +Boxdel+ Baron. Z kolejnych doniesień wynikało, że on i inne gwiazdy sieci dopuszczały się karalnych czynów. Głos w sprawie zabrał Sylwester Wardęga, który w najnowszym materiale ujawnił prywatne wiadomości, które Stuu i jego koledzy mieli wymieniać z niepełnoletnimi fankami. Z ujawnionych materiałów wynika, że słynny YouTuber miał m.in. opisywać 13-latce swoje erotyczne sny, a także spotykać się z nieletnią poza siecią.

Na Instagramie Marcina Dubiela pojawiło się oświadczenie, w którym podkreśla, że skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Wardędze, bo chce bronić swoje dobre imię. "Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomawiającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, bo chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę" - mówi.

Do sprawy odnieśli się też politycy.

Morawiecki o "patocelebrytach"

"Usłyszeliśmy historię człowieka, który - według wszelkiego prawdopodobieństwa - wykorzystywał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w środowym wystąpieniu na Facebooku.

"To, co się dzieje na internetowych czatach jest chronione przez prawo prywatności i z tego względu nie wszyscy naokoło mogą wiedzieć, że ktoś z dzieci, z młodych ludzi, jest w danym momencie krzywdzony" - stwierdził, dodając, że najnowsza afera z pseudocelebrytami nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zgłoszenie ofiar.

"Nie zostawimy tej sprawy. Jako rodzic i premier uważam, że państwo polskie musi tutaj również zrobić wszystko, aby - zachowując i respektując prywatność - chronić również dzieci i młodych ludzi przed traumą, przed zdarzeniami, które mają swój początek w internecie, ale później w życiu realnym odciskają swoje piętno na całym życiu młodych ludzi" - stwierdził premier.

"Będziemy bardzo mocno działać, aby zapobiegać takim zdarzeniom. Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilię" - zaakcentował Morawiecki.

Poinformował, że polecił wszystkim służbom zająć się natychmiast tą sprawą. "Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, krzywdzić młodych ludzi: spotka was kara, spotka was najbardziej dotkliwa kara, jaka tylko jest przewidziana w polskim prawie" - powiedział.

Wzmacnił też zespół dyzurnet.pl. "Stworzymy tam specjalny punkt kontaktowy dla młodych ludzi. Apeluję do wszystkich młodych ludzi: (...) zgłaszajcie wszystkie takie przypadki, aby w zarodku niszczyć takich zwyrodnialców, którzy pojawiają się w sieci" - zaapelował Morawiecki.

Tusk: Morawiecki i Kaczyński osobiście odpowiadają za to, że państwo polskie (...) nie zrobiło nic w tej kwestii

"Słyszę dzisiaj od pana premiera Morawieckiego, że on podejmie walkę z pedofilią w Polsce. Przypominam, że w Polsce, po skandalu ujawnionym w filmie o pedofilii wśród przedstawicieli polskiego kleru ("Tylko nie mów nikomu" - PAP), była debata, były poważne emocje, postanowiono powołać państwową komisję do spraw pedofilii i walki z pedofilią. PiS powołał tę komisję. Wiecie, że ta komisja nie podjęła żadnego działania? No, poza siedzibą i chyba samochodem służbowym, jeśli dobrze pamiętam. Po pewnym czasie szef tej komisji, wyznaczony przez PiS, powiedział, że właściwie nie jest już zainteresowany walką z pedofilią" - zauważył lider PO.

Zdaniem Tuska, "oni w tej komisji nie zrobili dokładnie nic". "Mamy dwa bardzo gorszące skandale. To, o czym mówił film Sekielskich, czyli pedofilia w Kościele i to, co w ostatnich godzinach tak rozgrzało internet, czyli pedofilia w internecie, w relacjach pomiędzy bardzo młodymi osobami i środowiskiem bardzo popularnych youtuberów. Obie te rzeczy musieli ujawnić dziennikarze. Państwa nie było. Morawiecki osobiście odpowiada za to. I Jarosław Kaczyński osobiście odpowiada za to, że państwo polskie (...) nie zrobiło nic w tej kwestii" - oświadczył.

Tusk przypomniał, że sprawa zaczęła się w 2015 roku. "Gdyby służby tu w jakikolwiek sposób działały, gdyby rzeczywiście Morawiecki chociaż przez chwilę pomyślał o ofiarach pedofilii, to przecież to nie trzeba by czekać na pana Wardęgę czy na pana Sekielskiego. Od tego jest państwo, komisja - powinno być. Żeby chronić nasze dzieci od pedofilii" - ocenił. Jak dodał, premier Mateusz Morawiecki zajmuje się pedofilią "wyłącznie na konferencji prasowej".

KWS - Bankier.pl; Iwona Żurek, Agnieszka Grzelak-Michałowska- PAP