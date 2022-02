Polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie będą funkcjonowały najdłużej, jak to możliwe

fot. Adam Guz / KPRM / / Flickr

Nasze placówki dyplomatyczne na Ukrainie będą funkcjonowały najdłużej, jak to możliwe; natomiast, jeżeli by się rozpoczął konflikt zbrojny, to trzeba będzie podejmować trudniejsze decyzje - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany był w czwartek na konferencji prasowej o ewakuację polskiej ambasady w Kijowie.

"Nasze placówki generalnie będą funkcjonowały najdłużej, jak to jest możliwe. Natomiast oczywiście, jeżeli by się rozpoczął konflikt zbrojny, to trzeba będzie podejmować trudniejsze decyzje, ale to też jest sygnał, że chcemy możliwie długo placówkę prowadzić, pomagać, dać też jasny sygnał, że wspieramy Ukrainę" - odpowiedział Müller.

Aczkolwiek - jak dodał - "wiemy o tym, że jeżeli front wojenny, by się przesuwał bardzo mocno, to nie tylko placówek dyplomatycznych będzie to dotyczyło, ale wielu innych ludzi" - zaznaczył rzecznik rządu.

Na uwagę, że trwa ewakuacja konsulatu w Odessie Müller odparł, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na bieżąco będzie informowało co do tematów, które dotyczą pojedynczych placówek konsulatów. (PAP)

autor: Edyta Roś, Piotr Śmiłowicz

ero/ pś/ godl/