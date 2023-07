Polskie mleko zalewa Chiny. Wielki sukces polskiej marki

Mleko polskiej marki jest popularne nie tylko w naszym kraju. Jak podają Wiadomości Handlowe, 18 czerwca padł rekord sprzedaży polskiego mleka na znanej w Chinach platformie zakupowej JD.com. Użytkownicy tego portalu kupili ponad 120 tys. litrów tego produktu.

Tym sukcesem może pochwalić się SM Mlekpol, czyli właściciel popularnej marki Łaciate. To właśnie Łaciate UHT 3,2 proc. tłuszczu stało się sprzedażowym hitem w Chinach. Co więcej, w tamtym dniu polskie mleko uzyskało pozycję nr 2 w kategorii pojedynczego artykułu.

JD.com to chińska platforma przeznaczona do robienia zakupów online. Internetową działalność rozpoczęła w 2004 roku, a do 2013 roku była znana pod nazwą 360buy.com

– Kolejny sukces mleka Łaciatego, które dociera już na sześć kontynentów, napawa nas dumą i radością. JD, jako wiodąca platforma zakupowa, umożliwia konsumentom łatwy dostęp do różnorodnych i wysokiej jakości produktów, dzięki czemu zdobywa coraz szersze grono zadowolonych użytkowników – stwierdziła Małgorzata Cebelińska, wiceprezes SM Mlekpol.

Wiceprezes SM Mlekpol dodała, że współpraca firmy z chińską platformą pozwala dotrzeć do jeszcze szerszej grupy miłośników mleka o wysokiej jakości.

