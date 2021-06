Trudny rok polskich lotnisk. Ostatni raz mniejszą liczbę pasażerów obsłużono 15 lat temu

/ Port Lotniczy Wrocław

W 2020 r. polskie lotniska obsłużyły 14,5 mln pasażerów, czyli o 70 proc. mniej niż w 2019 r. - poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jak dodano, w ub. r. zrealizowano 155,8 tys. operacji lotniczych, czyli o 61 proc. mniej niż w roku poprzednim.

"W 2020 roku polskie porty lotnicze obsłużyły 14,5 mln pasażerów, a więc o 70 proc. mniej niż w roku poprzednim. Ostatni raz mniejszą liczbę pasażerów za cały rok obsłużono 15 lat temu" - poinformował ULC na swojej stronie internetowej.

ULC podkreślił, że całkowity zakaz ruchu lotniczego spowodowany wybuchem epidemii COVID-19 wpłynął przede wszystkim na wyniki drugiego i pierwszego kwartału 2020 roku, jednak nawet po jego zniesieniu lotnictwo zmagało się z dużymi ograniczeniami.

"O ile ruch pasażerski odżył częściowo w miesiącach wakacyjnych, ze szczytem w sierpniu, to nadejście drugiej, znacznie wyższej fali zachorowań pod koniec października bardzo negatywnie wpłynęło na poziom zainteresowania lotnictwem w ostatnim kwartale tego roku. W efekcie polskie porty lotnicze odnotowały w ostatnim kwartale liczbę pasażerów mniejszą o 84 proc od liczby pasażerów w czwartym kwartale 2019 roku" - tłumaczy Urząd.

Z danych ULC wynika, że największy port lotniczy w Polsce, czyli Lotnisko Chopina w Warszawie, obsłużyło w 2020 roku łącznie 5,5 mln pasażerów, czyli o niemal 13,4 mln mniej niż w 2019 r. (spadek o 71 proc.). Drugi co do wolumenu ruchu polski port lotniczy – Port Lotniczy Kraków-Balice – obsłużył w 2020 roku prawie 2,6 mln pasażerów, a więc o 5,8 mln mniej niż w 2019 r. (spadek o 69,2 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się lotnisko w Gdańsku - ok. 1,7 mln pasażerów w ub.r. wobec ponad 5,3 mln w 2019 r. (spadek o 68,3 proc.)

ULC podał, że w ubiegłym roku najwięcej pasażerów spośród przewoźników lotniczych przewiózł Ryanair – ponad 3,9 mln, co dało spadek o ponad 8 mln pasażerów w porównaniu do 2019 r. (w 2019 r. było to 11 mln 970 tys. pasażerów). Na drugim miejscu znalazł się PLL LOT, który w 2020 r. przewiózł prawie 3,6 mln podróżnych, wobec prawie 11,8 mln w roku poprzednim. Wizz Air przewiózł w tym okresie ponad 3,3 mln pasażerów, wobec prawie 9,5 mln w roku 2019. Na czwartym miejscu znalazła się Lufthansa z liczbą ponad 562 tys. pasażerów w 2020 r, a w 2019 r. było ich ponad 2,3 mln.

Z danych ULC wynika, że w 2020 roku odnotowano spadek liczby pasażerów międzynarodowych o 70,7 proc. w stosunku do 2019 roku. Liczba operacji spadła w tym okresie o 63,1 proc.

W ramach międzynarodowych przewozów regularnych przewieziono o 27,9 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku, a w ramach przewozów czarterowych o prawie 4 mln pasażerów mniej. Wśród przewoźników lotniczych w ruchu międzynarodowym najwięcej pasażerów miały w tym okresie Ryanair, Wizz Air i PLL LOT.

Z kolei w przewozach krajowych odnotowano w 2020 r. spadek w liczbie przewiezionych pasażerów o 65,4 proc., a więc o niemal 2,6 mln pasażerów mniej niż w 2019 r. Większość pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT (prawie 1,3 mln), był to jednak wynik o prawie 2,4 mln pasażerów gorszy niż w 2019 r.

Jeśli chodzi o przewozy regularne w 2020 r. odnotowano spadek liczby pasażerów o 69,5 proc., czyli obsłużono o prawie 30,5 mln podróżnych mniej niż w 2019 roku. Najwięcej osób podróżowało na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.

ULC podał, że w ruchu czarterowym w 2020 roku odnotowano spadek liczby pasażerów o 77,3 proc., czyli o ponad 4 mln pasażerów mniej niż w 2019 roku. Najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Grecji, Turcji i Egiptu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mmu/