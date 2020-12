Polskie jabłka po raz pierwszy trafiły na Tajwan

fot. Maciej Biedrzycki / FORUM

Pierwsza partia polskich jabłek trafiła w czwartek na Tajwan - podało Biuro Polskie w Tajpej będące oficjalnym przedstawicielstwem RP na wyspie. To pierwsza dostawa po otwarciu miejscowego rynku dla polskich jabłek przez służby fitosanitarne Tajwanu w 2019 r.

"Polskie firmy mogą eksportować polskie jabłka na Tajwan pod warunkiem spełnienia wymogów importowych określonych przez miejscowe władze. Uprawnienia do eksportu posiada obecnie piętnaście podmiotów z województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego" - powiedział PAP kierownik Polskiego Biura w Tajpej Bartosz Ryś. "Jest to zwieńczenie wieloletnich starań polskiej administracji, w szczególności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która we współpracy ze strona tajwańską zorganizowała trzy inspekcje polskich sadów" - dodał.

"Teraz inicjatywa jest po stronie przedsiębiorców polskich i tajwańskich. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy polskie jabłka na tajwańskich półkach sklepowych" - podkreślił w rozmowie z PAP Bartosz Ryś.

Według danych opublikowanych przez ministerstwo ds. gospodarki, do tej pory Tajwan importował jabłka z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Chile, Japonia, Nowa Zelandia, Niemcy czy Francja. W statystykach przoduje Chile. Tylko w 2019 r. kraj ten wyeksportował na Tajwan 41 tys. ton jabłek.

Tajwan jest jednym z największych konsumentów świeżych owoców. Według statystyk amerykańskiej agencji Międzynarodowej Administracji Handlowej (ITA), co roku na Tajwanie spożywa się 102 kg świeżych owoców per capita. Jest to prawie dwa razy więcej niż średnia światowa spożycia owoców.

Otwarcie tajwańskiego rynku dla jabłek z Polski jest ważnym wydarzeniem w historii stosunków handlowych między Warszawą a Tajpej. Tajwan jest siódmym partnerem gospodarczym Polski w Azji Wschodniej. Co roku organizowane są rozmowy pomiędzy oboma krajami. We wrześniu w formie wideokonferencji odbyły się IX polsko-tajwańskie konsultacje gospodarcze.

W 2018 roku podczas dorocznych konsultacji Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) otworzyła na Tajwanie swoje biuro przedstawicielskie - Zagraniczne Biuro Handlowe w Tajpej. Oprócz produktów takich jak żywność czy kosmetyki, PAIH promuje w tym kraju polskie rozwiązania technologiczne i zajmuje się promocją polskich startupów.

Wraz trzema innymi krajami: Koreą Południową, Holandią i Francją, od września tego roku Polska bierze udział projekcie InnoVEX - wydarzeniu online, które umożliwia nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz pozyskiwanie inwestorów przez polskie startupy na Tajwanie.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska (PAP)

abie/ mars/