Polskie firmy i sektor bankowy mogą być kluczowe w odbudowie Ukrainy

Polskie firmy mają potencjał, by odegrać kluczową rolę w procesie odbudowy Ukrainy. Polski sektor bankowy powinien być na to gotowy - wskazali w Karpaczu eksperci. PKO Bank Polski, do którego należy działający w Ukrainie Kredobank, działania w tym obszarze już podjął, bo szybka odbudowa ukraińskiej gospodarki leży też w polskim interesie.

fot. Michal Kosc / / FORUM

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu nie zabrakło dyskusji o planach i działaniach związanych z przygotowaniem do powojennej odbudowy Ukrainy. Biorący w niej udział eksperci z obu krajów zwrócili uwagę, że bilans długich i czasem burzliwych stosunków polsko-ukraińskich jest na plusie. Zgodnie wskazali, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, są one najlepsze od lat i dają potencjał na utrzymanie dobrych długotrwałych relacji na poziomie społecznym, politycznym oraz gospodarczym.

Jak zauważył Bartosz Błaszczyk, dyrektor Biura Klienta Podstawowego w PKO Banku Polskim, pewną historię Polska i Ukraina już wspólnie napisały. Dodał, że sytuacja geopolityczna zadziałała na korzyść polsko-ukraińskich relacji, tak naprawdę powodując zacieśnienie współpracy w obliczu wspólnego zagrożenia.

Jeszcze dalej w ocenie sytuacji geopolitycznej w regionie poszedł Markiyan Malskyy, były mer Lwowa i założyciel Szkoły Prawnej przy Europejskim Stowarzyszeniu Biznesowym we Lwowie, który podkreślił, że Polska jako państwo nr 1 z krajów pomagających Ukrainie, powinna i będzie odgrywała ważną rolę w powojennej odbudowie.

Dodał, że nie należy czekać na koniec działań wojennych, bo nie wiadomo, kiedy one się skończą, a ich negatywne skutki, m.in. dla ukraińskiego rynku pracy, widać również na tam, gdzie bomby nie spadają. „Odbudowywanie Ukrainy można już zacząć na zachodnich terenach kraju, poprzez wchodzenie firm zagranicznych w spółki z ukraińskimi na zasadach joint venture” - powiedział.

Kluczowa będzie szybka decyzja

Dyrektor Błaszczyk wtórował ukraińskiemu ekspertowi, wskazując, że kluczowa będzie szybka decyzja o odbudowie Ukrainy, bez względu na to, czy wojna jeszcze trwa, czy też nie. „Słaba gospodarka negatywnie wpływa na sytuację wewnętrzną w kraju i relacje z sąsiadami, dlatego również w polskim interesie jest, żeby Ukraińcy zaczęli ją odbudowywać” - wyjaśnił przedstawiciel PKO BP.

Jego zdaniem sektor bankowy będzie kluczowym elementem tego procesu. Największy polski bank już w nim uczestniczy poprzez działający w Ukrainie Kredobank.

„Dzięki wzajemnej współpracy, Kredobank już ułatwia działalność firmom, które chciałyby wziąć udział w odbudowie Ukrainy, poprzez dostęp do kredytów i innych usług finansowych. Bank oferuje po obu stronach również inne formy wsparcia merytorycznego czy informacyjnego, m.in. o przetargach za pośrednictwem uruchomionej w lipcu br. platformy internetowej Plan4UA” - podał dyrektor Błaszczyk.

Zainteresowanie polskich firm uczestnictwem w powojennej odbudowie Ukrainy jest duże. „Jest też wiele obaw po stronie polskich firm o transparentność tego procesu czy bezpieczeństwa kapitału. Przypominam, że my taką transformację transparentności przechodziliśmy w latach 90-tych XX wieku. W tym kontekście jako Grupa Kapitałowa PKO BP chcemy dostarczać firmom usługi, które pomogą im wejść na ukraiński rynek, odnaleźć się w tamtejszym systemie regulacyjnym i rozliczyć z podatkami” - wyjaśnił bankowiec.

Dodał, że te działania PKO BP prowadzi również dla Ukraińców przebywających w Polsce, oferując im produkty finansowe, które pozwalają im tu kupić mieszkania czy założyć działalność gospodarczą.

Panel o nowych horyzontach współpracy polsko-ukraińskiej odbył się w Karpaczu podczas XXXII Forum Ekonomicznego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom