Polskie firmy chcą wprowadzać innowacje, ale napotykają poważne przeszkody

WEBINAR NCBR już zaprasza na szybką ścieżkę, a za chwilę do kolejnych konkursów z FENG Od 21 lutego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski w ścieżce SMART z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. To pierwszy konkurs z szeregu zaplanowanych przez centrum na ten rok. Kolejne wystartują dosłownie już za chwilę. Nie wszystkie skierowane są wyłącznie do dużych firm. NCBR ma również propozycję dla tych mniejszych, które chcą wejść na ścieżkę innowacji przez bramę jaką są prace B+R.