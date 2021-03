Polskie domy i mieszkania coraz mniejsze [Wykres]

fot. Ekaterina Kondratova /

Choć w 2020 r. w Polsce oddano do użytku najwięcej mieszkań i domów jednorodzinnych od 40 lat, są one coraz mniejsze. W ciągu ostatnich 10 lat średnia powierzchnia oddawanych do użytku lokali mieszkalnych zmniejszyła się o 10 mkw. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2020 r. w Polsce oddano do użytku 221 978 lokali mieszkalnych – najwięcej od 40 lat – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z tych samych danych wynika także, że choć w 2020 r. oddano do użytku blisko 20 mln mkw. powierzchni mieszkalnej, to domy oraz mieszkania budowane w Polsce są z roku na rok coraz mniejsze. W ciągu ostatnich 15 lat ich średnia powierzchnia zmniejszyła się o 10 mkw.

/ fot. Bankier.pl /

Jeszcze w latach 2005 – 2010 przeciętna powierzchnia nowo wybudowanego domu jednorodzinnego rosła, by właśnie na przełomie dekad osiągnąć rekordowe 145,7 mkw. Wówczas przyszła moda na budowę coraz mniejszych domów. Już po dwóch latach, w 2012 r. średnia powierzchnia spadła poniżej 140 mkw., by w 2017 r. zejść do najniższego zanotowanego poziomu – 132,7 mkw.

Po chwilowym wzroście, jaki miał miejsce w 2018 r. (średnio 136 mkw.) średnia powierzchnia oddawanych do użytku domów jednorodzinnych ponownie zaczęła spadać. Średnio 132,8 mkw. osiągnięte w 2020 r. oznaczało obniżkę w skali roku dokładnie o 1 mkw.

Podobną tendencję widać, gdy spojrzymy na średnią powierzchnię oddawanych do użytku mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Jeszcze w latach 2005 – 2008 mieliśmy do czynienia z rosnącą powierzchnią. W 2008 r. przeciętne mieszkanie oddane przez dewelopera lub zbudowane w formie społecznej, komunalnej lub zakładowej miało blisko 68 mkw. – najwięcej w XXI w. Od tego momentu nowe mieszkania w budynkach wielorodzinnych stawały się coraz mniejsze.

/ fot. Bankier.pl /

Jeszcze w latach 2014 – 2017 średnia powierzchnia wynosiła niespełna 60 mkw. Ostatnie trzy lata to jednak drastyczny spadek ku 50 mkw.

Średnia powierzchnia użytkowa nowych mieszkań różni się także w zależności od formy budownictwa. I tak mieszkania budowane przez deweloperów miały w 2020 r. średnio 61,4 mkw., w tym przeznaczone na wynajem średnio 52,9 mkw. Nowe lokale spółdzielcze mierzyły średnio 52,1 mkw., a komunalne 44,3 mkw.

Liczba pokoi niezmienna

Niezmienna w ostatnich latach, przynajmniej w przypadku domów jednorodzinnych i mieszkań budowanych przez deweloperów pozostaje średnia liczba izb, czyli pokoi i kuchni razem wziętych. Przeciętny dom jednorodzinny oddany do użytku w 2020 r. miał 5,5 izby, natomiast mieszkanie oddane przez dewelopera średnio 2,9 izby.

Przeciętny czas trwania budowy wyniósł 38,8 miesiąca, czyli nieco ponad trzy lata. Budynki wielorodzinne powstawały jednak średnio w niespełna dwa lata (23,6 miesiąca) natomiast domy jednorodzinne średnio w 46,9 miesiąca.