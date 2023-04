Polskie buty dla dzieci z unijnym dopalaczem. Tak się zdobywa dotacje na wzornictwo

Jednorożce, misie czy "zwykłe" - wybór dobrych butów dla dzieci spędza sen z powiek niejednego rodzica. Dzięki funduszom unijnym jedna z polskich firm wyspecjalizowała się w tej materii, oferując modele, które pozwalają pogodzić fioletowo - dinozaurowe zamiłowanie dzieci z prawidłowo wyprofilowanymi obuwiami w duchu barefoot.

Dobry dziecięcy but to nie tylko rzepy i odpowiedni rozmiar. Jak się okazuje, składa się nawet z 30 elementów (w tym znienawidzonego języka, który zawsze gdzieś się zapodzieje podczas procesu wkładania). Doskonale wiedzą o tym w firmie MidoNoster, która od 20 lat tworzy właśnie obuwie dla tych najmłodszych i trochę starszych. Tworzą obuwie typu barefoot, których popularność lawinowo rośnie. Nic dziwnego. Mając je na nogach, powinniśmy czuć się tak, jakbyśmy byli boso, a więc np. zbyt wąski nosek nie krępuje m.in. ruchów palców.

W poprzedniej edycji rozbili unijny bank i otrzymali dotacje przeznaczone dla nowoczesnego wzornictwa. Celem projektu jest stworzenie i dołączenie do oferty nowej kolekcji, tym razem sandałów profilaktycznych oraz wprowadzenie do produkcji nowej technologii łączenia wierzchów (a więc cholewki) z podeszwą, korzystając z systemu owerflex. Nie zapomniano o już istniejących modelach - i one będą udoskonalane, a produkcja zwiększyć wydajność. By to osiągnąć MidoNoster, przeznaczył swoje i unijne środki na zakup nowych maszyn, doradztwo w zakresie projektowania, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (m.in. rejestrację wyboru medycznego) i reklamę. Wartość tego projektu to ponad 1,6 mln zł, z czego wkład unijny wynosi 846 tys. zł.

Na co można wydać fundusze na nowoczesne wzornictwo?

Fundusze unijne na nowoczesne wzornictwo są w zasięgu ręki. W praktyce ta ścieżka do innowacji jest przez część firm oceniania jako łatwiejsza niż np. ta związana z pracami B+R. Są one przeznaczone na wdrażanie innowacji dla firm z Polski Wschodniej, do której zaliczane jest także Mazowsze, ale bez Warszawy i przyległych powiatów. Firma w oparciu o rekomendacje z audytu opracowuje wraz z ekspertami nową strategię wzorniczą. Wśród jej celów powinno być wprowadzenie nowych produktów lub/i wdrożenie usług wykorzystujących nowoczesne wzornictwo. Stąd też wnioski z audytu nie służą tylko informacji zwrotnej, oceniającej potencjał firmy, ale stanowią cenne źródło wiedzy na temat obecnych trendów rynkowych czy działaniach konkurencji. Dlatego nawet w razie odmowy dotacji, nie jest to zmarnowana inwestycja w audyt.

Opracowana na tej podstawie nowa strategia firmy stanowi bazę, by starać się o fundusze unijne. Można je przeznaczyć na zakup nowych maszyn, usług np. doradczych, programowania czy szkoleń dla załogi po działania marketingowe. Słowem - wszystko, co pokrywa koszty związane z uruchomieniem nowej linii produktów.

Nowe rozdanie już w blokach startowych

Kolejna edycja "Wzornictwo w MŚP" zostanie ogłoszone 9 maja. To kolejne 100 mln euro, które firmy będą mogły przeznaczyć na rozwój. Wnioski mają być przyjmowane do 29 sierpnia. Na unijne wsparcie może pokryć następujące koszty:

usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,

zakupu środków trwałych innych niż nieruchomości

zakupu oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,

usług szkoleniowych.

Unia Europejska wprowadziła zmiany. Zobacz jakie

Przede wszystkim nową strategię wzorniczą trzeba będzie przedstawić już na etapie składania wniosku. Jest wymieniona wśród jego załączników. Po drugie, wsparcie będzie udzielane na zasadzie dotacji warunkowej, o której pisaliśmy więcej w artykule "Dotacja warunkowa, czyli co. Wszystko, o czym musisz wiedzieć". I tutaj widać mocny zwrot UE ku ekologii - już nie tylko chodzi o produkcję zwracającą uwagę na ochronę środowiska. Przedstawione kryteria wskazują, że Bruksela chętniej udzieli dotacji na produkty, które w procesie projektowania i produkcji będą wspierały rozwój zielonej i zrównoważonej gospodarki, a więc zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, energochłonności, ograniczone zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu czy produkcję z użyciem odnawialnych źródeł energii.

Wynikiem takiego projektowania ma być produkt, który jednocześnie jest trwalszy ( m.in. przez możliwość naprawy, wymiany części, ponownego uzupełnienia) i łatwiej poddaje się recyclingowi.