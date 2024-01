Polskie banki na celowniku hakerów. Dochodzi do 160 incydentów dziennie

Nie tylko rakiety. Lwów odpiera ataki hakerskie na infrastrukturę krytyczną Mieszkańcy dzielnicy Sychów we Lwowie na zachodzie Ukrainy zostali pozbawieni ogrzewania i gorącej wody w wyniku ataku hakerskiego - poinformowało we wtorek przedsiębiorstwo komunalne Lwiwtepłoenerho. Na osiedlu dotkniętym awarią mieszka ok. 100 tys. osób.