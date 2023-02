Polski zamiast rosyjskiego. Litwa zrewolucjonizuje system edukacji

Dopóki rodzice będą chceli - taki warunek istnienia polskim szkołom postawiła Litwa. Reprezentują one wysoki poziom i ich absolwenci nie mają trudności z dostaniem się na studia czy znalezieniem zatrudnienia. Szefowa rządu Ingrida Szimonyte chciałaby także, by język polski był uczony w szkołach publicznych w ich kraju jako język obcy, tym samym zastępując rosyjski.

fot. INTS KALNINS / / FORUM

„Chcemy zachować tę edukację, czyli stworzyć warunki do zachowania edukacji w językach mniejszości i rozwijanie ich kultur” – powiedziała Szimonyte w wywiadzie wyemitowanym w czwartek.

Według premier szkołę polską na Litwie „uda się zachować w takim stopniu, jakiego zapragną sami Polacy”, ale zaznaczyła: „decyzja należy do polskich rodzin”.

„Istnieją polskie szkoły o wysokim poziomie, których absolwenci nie mają żadnych problemów z kontynuowaniem edukacji, znalezieniem pracy czy integracją ze społeczeństwem. To wszystko jest kwestią jakości” – powiedziała premier. Szimonyte wskazała, że jeżeli uda się zachować wysoki poziom nauczania w szkołach polskich, „rodzice będą chcieli posyłać tam swoje dzieci”.

Polski zamiast rosyjskiego

Szimonyte pozytywnie oceniła dyskutowany od kilku tygodni w litewskiej przestrzeni publicznej pomysł, by w szkołach litewskich język polski był nauczany jako drugi język obcy zamiast rosyjskiego.

Według danych Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu Litwy, rosyjski jako drugi język obcy jest w tym roku szkolnym najpopularniejszym językiem w szkołach. Wybrało go prawie 15 tys. uczniów klas szóstych. Litewskie władze oświatowe zaleciły szkołom rezygnację z języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego.

Szefowa rządu podkreśla, że „dzieci najczęściej wybierają język rosyjski nie dlatego, że tego pragną”, ale dlatego, że nie mają innej opcji. Jej zdaniem, wprowadzenie do szkół litewskich języka polskiego „byłoby nie tylko korzystne, ale też znacznie łatwiejsze niż na przykład języka hiszpańskiego, czy włoskiego”.

„Język polski na Litwie zna sporo osób, mamy polskie szkoły, w których pedagodzy mogą być odpowiednio przygotowani, by wykładać też w szkołach litewskich. Jest to więc kwestia możliwa do rozstrzygnięcia” – oceniła Szimonyte.

Na Litwie jest około 70 szkół z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza ponad 12 tys. uczniów.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

