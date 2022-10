Polski system emerytalny jak chiński i brazylijski. Ranking najlepszych i najgorszych

fot. Roman Samborskyi / / Shutterstock

Gdy inne europejskie systemy emerytalne awansują o kilkanaście punktów, polskiemu ledwo udało się dozbierać dwa do zeszłorocznego wyniku i to za rzetelność wypłat. Tym samym na 44 państwa, ZUS zajął 28 miejsce.

Ranking towarzystwa ubezpieczeniowego Mercer oraz Instytutu CFA nie pozostawia złudzeń - Polski system emerytalny oceniono na 57,5 punktów, co stanowi wręcz tragiczną notę, bo jest minimalnie gorsza niż ta uzyskana w 2011 roku.

Bardziej niepokojący jest trend - otóż o ile państwa europejskie prą do przodu i zyskują po kilkanaście punktów, nasz "dodał" zaledwie dwa. Dla porównania system niemiecki jest 14 punktów na plusie, francuski - 9 pkt, brytyjski - 8.

Jakie rady dla Polski mają autorzy raportu? Jak cytuje "Rzeczpospolita", należałoby zwiększyć uczestnictwo pracowników w prywatnym systemie ubezpieczeń emerytalnych i podnieś świadczenia minimalne dla najuboższych emerytów. Do tego warto byłoby zachęcić gospodarstwa domowe do większych oszczędności oraz wspieranie aktywności zawodowej u osób, które mogą przejść na emeryturę, ale nie muszą np. ze względu na dobry stan zdrowia.

Najlepiej zostały ocenione, zresztą już tradycyjnie, systemy w Islandii, Holandii i Danii. W porównaniu z 2021 rokiem Meksyk odnotował największą poprawę w wyniku przeprowadzonej reformy emerytalnej.

Ranking systemów emerytalnych Kraj Ocena Punktacja Islandia 5 84,7 Holandia 5 84,6 Dania 5 82 Izrael 4+ 79,8 Finlandia 4+ 77,2 Australia 4+ 76,8 Norwegia 4+ 75,3 Szwecja 4 74,6 Singapur 4 74,1 Wielka Brytania 4 73,7 Szwajcaria 4 72,3 Urugwaj 4 71,5 Kanada 4 70,6 Irlandia 4 70 Nowa Zelandia 4 68,8 Chile 4 68,3 Niemcy 4 67,9 Belgia 4 67,9 Hongkong 3+ 64,7 USA 3+ 63,9 Kolumbia 3+ 63,2 Francja 3+ 63,2 Malezja 3+ 63,1 Portugalia 3+ 62,8 ZEA 3+ 61,8 Hiszpania 3+ 61,8 Arabia Saudyjska 3 59,2 Polska 3 57,5 Meksyk 3 56,1 Peru 3 55,8 Brazylia 3 55,8 Włochy 3 55,7 Austria 3 55 RPA 3 54,7 Japonia 3 54,5 Chiny 3 54,5 Tajwan 3 52,9 Korea 3 51,1 Indonezja 2 49,2 Turcja 2 45,3 Indie 2 44,4 Argentyna 2 43,3 Filipiny 2 42 Tajlandia 2 41,7 Źródło: 2022 Mercer CFA Institute Global Pension Index





- Od dłuższego czasu obserwujemy tendencję, w której osoby biorą na siebie większą odpowiedzialność za swoje oszczędności emerytalne. I robią to w coraz bardziej niestabilnym środowisku, tj. wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i większej niepewności co do warunków gospodarczych - wyjaśnia dr David Knox, starszy partner w Mercel i główny autor badania. - Kluczowe jest byśmy zrozumieli, czy systemu emerytalne są w stanie sprostać potrzebom i oczekiwaniom w nadchodzących dziesięcioleciach - dodaje. I wyjaśnia, że nie ma jednej odpowiedzi, jaki jest najlepszy system, ale definiuje go jako taki, który "pozwala zachować dotychczasowy styl życia, mimo przejścia na emeryturę".

Badanie obejmuje 44 systemy emerytalne, które obejmują 65 proc. światowej populacji.

