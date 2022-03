Jasnowidz od awarii? Nie, tylko aplikacja polskiego start-upu

fot. panuwat phimpha / / Shutterstock

Pracująca fabryka to fabryka przynosząca zyski. Zapewne dlatego nawet najmniejsza awaria jest w stanie przyprawić kadrę kierowniczą o stan przedzawałowy. Nic więc dziwnego, że coraz większą popularnością cieszą się systemy, które są w stanie przewidzieć nadciągającą katastrofę. Jeden z nich opracował polski start-up Predictail z Lublina.

- W każdej maszynie przemysłowej znajduje się kawałek elektroniki, która zbiera dane parametrów fizycznych tej maszyny tj. prąd, napięcie czy temperatura. Te dane służą do bieżącego sterowania maszyną. Gromadząc dane z jakiegoś okresu, 2-3 miesięcy, jesteśmy w stanie zauważyć trendy tych danych i na ich podstawie wywnioskować, czy z maszyną dzieje się coś niedobrego i czy za jakiś czas może ulec awarii - wyjaśnia Szymon Kubicki, prezes start-upu.

Jak sam przyznaje, hardware w produkcie to narzędzie służące do zbierania danych, natomiast sercem i największą wartością jest moduł produkcyjny i te wszystkie algorytmy związane z predykcją awarii i obróbką danych, które przychodzą z maszyny.

- Uzyskiwanie informacji na temat możliwości powstania usterki pozwala na skuteczne planowanie działań konserwacyjnych, a także ograniczenie nieplanowanych przestojów do minimum - dodaje prezes start-upu. Jednym słowem, pozwala oszczędzać i zarabiać jednocześnie.

Jak to działa? Urządzenia diagnostyczne są podłączane do maszyn w fabryce klienta. Zebrane w ten sposób dane przesyłane są do chmury, w której podlegają stałej 24-godzinnej przez 7 dni w tygodniu analizie. Aplikacja powiadomi klienta o anomalii w ciągu kilku sekund od jej wykrycia. Zresztą klient może prowadzić stały monitoring tego, co dzieje się w jego przedsiębiorstwie, jeśli tylko posiada łącze internetowe. Nie jest także w żaden sposób ograniczony sprzętowo: może "podglądać" swoją fabrykę przez przeglądarkę internetową, smartfon czy tablet. A jeśli nie chce się sam przekopywać przez "tony danych", wystarczy skorzystać z automatycznych sprawozdań, które aplikacja może dla niego wygenerować.

Fundusze Europejskie

Urządzenia diagnozujące nie są ograniczone do jednej branży. Głównie znajdują zastosowanie przy monitorowaniu robotów o napędach: elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych oraz systemów zarządzania akumulatorami (wykrywa zmiany w poziomie naładowania i rozładowania ogniw) i czujnikami. Wszechstronność pozwala na zainstalowanie "monitoringu" nie tylko maszyn pracujących w fabrykach, ale także do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych. Samorządowcy, szczególnie wrocławscy, zapewne skorzystaliby z urządzeń w tramwajach i autobusach miejskich. Sprawdzą się także w infrastrukturze kolejowej. Przedsiębiorcy z kolei z miłą chęcią widzieliby je w swoich wózkach widłowych.

W planach start-up z Lublina ma zamiar sprzedawać "monitoring" m.in. klientom z branży ropy naftowej i gazy ziemnego czy farm wiatrowych. Zgodnie z szacunkami dochody tylko w ciągu dwóch pierwszych lat mogą osiągnąć 4 mln zł.

Przy pracy nad specjalną aplikacją Pradictail uzyskał wsparcie inkubatora tj. platformy startowej dla start-upów, który działał w ramach Lubelskiego Parku Naukowo-Technicznego. Projekt ten finansowany jest z Programu Polska Wschodnia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie udało się pozyskać prawie 800 tys. zł, przy czym całkowitą wartość projektu oszacowano na ok. 983 tys. zł. Jak więc widać, był to znaczny zastrzyk gotówki. Przeznaczono go głównie na usprawnienie produktu oraz przeprowadzenie analiz rynkowych.

Program Platform Startowych Oferują one pomoc w inkubacji nowych pomysłów biznesowych. To podejście od pomysłu do sprecyzowanej koncepcji biznesowej. W swojej ofercie mają dostęp do know - how, wiedzy i wsparcia ekspertów branżowych oraz pomagają w zdobyciu kontaktów biznesowych. Ze spraw bardziej przyziemnych oferują także darmową powierzchnię biurową, obsługę księgową i prawną. Po pozytywnym zakończeniu inkubacji w Platformie Startowej można ubiegać się o bezzwrotną dotację do 1 mln zł na wdrożenie nowego pomysłu biznesowego. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach w ramach programu będącego następcą Programu Polska Wschodnia. Obejmie on również województwo mazowieckie bez Warszawy i przylegających do stolicy powiatów.

Predictail to polski sturt-up, który został przyjęty do programu akceleracji MIT ENterprise Forum Poland autorstwa Massachusetts Instutute of Technology.

