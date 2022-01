Polski sektor MŚP stawia na leasing

/ Shutterstock

Leasing jest najbardziej istotną formą finansowania dla 62 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, informuje Związek Polskiego Leasingu na podstawie wyników badania SAFE przeprowadzonego przez Komisję Europejską pod koniec ubiegłego roku.

"Linia kredytowa, leasing oraz kredyt bankowy to instrumenty finansowe, które w ostatnich latach były najczęściej wybierane przez małe i średnie firmy w 27 krajach Unii Europejskiej" – podaje Związek Polskiego Leasingu, powołując się na wyniki badania SAFE przeprowadzonego przez Komisję Europejską na próbie 16 tys. europejskich firm.

Sektor MŚP stawia na leasing

Przedsiębiorcy w Polsce z sektora MŚP w większości wskazują leasing jako najbardziej istotne źródło finansowania działalności – około 62 proc. firm. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest ważna dla nieco ponad połowy badanych – 52 proc. Z kolei trzecią najczęściej wymienianą formą finansowania były dotacje - 42 proc. ankietowanych. "Leasing zajmuje w Polsce najwyższą lokatę od 5 lat, natomiast znaczenie dotacji zyskało w momencie pojawienia się pandemii COVID-19 w 2020 r. Badanie było prowadzone we wrześniu i październiku 2021 r., czyli w miesiącach, w których komunikowano zmiany podatkowe w zakresie prywatnego wykupu aktywa po okresie leasingu" – informuje Związek Polskiego Leasingu.

– Polskie firmy, podobnie jak firmy z innych krajów UE, przeznaczają pozyskane środki na sfinansowanie pojazdów, maszyn i innych środków trwałych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Porównując wyniki rodzimych przedsiębiorców z wynikami płynącymi z poszczególnych rynków UE, widzimy, że dwa razy więcej firm z takich krajów jak: Niemcy, Finlandia czy Austria (odpowiednio 27, 29 i 32 proc. wskazań) rozwija nowe produkty i usługi. Uważam, że jest to coraz ważniejszy kierunek także dla polskich firmy, które na co dzień konkurują na europejskich rynkach. W najbliższych latach dodatkowo wzmocni się oczekiwanie ze strony klientów, kontrahentów czy międzynarodowych instytucji finansowych, aby realizowane inwestycje wspierały cele klimatyczne i w większym stopniu bazowały na energii pozyskiwanej ze źródeł odnawianych. Ten obszar już dziś należy adresować, jako jeden z priorytetów, którego realizacja zapewni rozwój przedsiębiorstwa w długim terminie – mówi Tomasz Sudaj, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Inwestycje firm z sektora MŚP

Na co małe i średnie przedsiębiorstwa wykorzystują środki pozyskane z różnych form finansowania? Firmy z sektora MŚP przeznaczają w największym stopniu otrzymane fundusze na zapasy i kapitał obrotowy - 40 proc. ankietowanych - oraz na inwestycje w różne aktywa - 36 proc. polskich przedsiębiorstw. Z kolei 23 proc. działalności zewnętrznym kapitałem sfinansowało rekrutacje i szkolenia pracowników oraz refinansowało lub spłacało zobowiązania.





"W przypadku europejskich firm (średnia EU27) na pierwszym miejscu znalazły się zapasy i kapitał obrotowy oraz inwestycje w różne aktywa (38 proc. deklaracji), a na kolejnych: procesy rekrutacyjno- szkoleniowe (22 proc.) czy rozwijanie nowych produktów i usług (20 proc.)" – podaje ZPL.

– Branża leasingowa wspiera inwestycje firm z segmentu MŚP, które odpowiadają za blisko 50 proc. polskiego PKB. Jednocześnie są one największym odbiorcą usług leasingowych. Dziś coraz większego znaczenia nabierają inwestycje spełniające postulaty klimatyczne i prowadzące do transformacji energetycznej gospodarki. Sektor leasingowy aktywnie wspiera tworzenie i realizację programów oferujących dopłaty do ekologicznych rozwiązań. Dobrymi przykładami mogą być program dopłat do pojazdów elektrycznych „Mój elektryk” na lata 2021-2026 czy PolSEFF z lat 2011-2014, czyli program wspierający inwestycje w urządzenia, poprawiające efektywność energetyczną z listy LEME – podkreśla Tomasz Sudaj.

Badanie SAFE realizowane zostało na próbie 16 tys. europejskich firm. Prowadzone było we wrześniu i październiku 2021 r., czyli w miesiącach, w których komunikowano zmiany podatkowe w zakresie prywatnego wykupu aktywa po okresie leasingu, czytamy w komunikacie prasowym Związku Polskiego Leasingu.

DF