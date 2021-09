Polski rząd rozważa pozwanie KE za bezczynność ws. Krajowego Planu Odbudowy

Klub KO zebrał podpisy pod projektem zmiany konstytucji

Klub KO zebrał ok. 100 podpisów pod projektem zmiany konstytucji, zgodnie z którym m.in. decyzja o wyjściu Polski z UE będzie wymagać w Sejmie większości 2/3 głosów. Zostanie on przedstawiony we wtorek lub środę; władze klubu nie chcą bowiem zakłócać akcji medialnej ws. sytuacji w spółkach SP - wynika z informacji PAP.