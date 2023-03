Gruza (PKO BP): Polski rynek kapitałowy powinien być przedmiotem refleksji regulatorów i ustawodawcy

DM BOŚ podwyższył wycenę akcji Orange do 7,9 zł, a rekomendację do "kupuj" Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 6 marca, podwyższyli wycenę akcji Orange Polska w horyzoncie 12-miesięcznym do 7,9 zł z 7,1 zł wcześniej, podnosząc rekomendację do "kupuj" z "trzymaj".