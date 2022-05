Polski przemysł zwalnia. Opublikowane dane były niższe od oczekiwań

Polska produkcja przemysłowa tym razem zaskoczyła odczytem niższym od prognoz ekonomistów. Z opublikowanych w piątek danych GUS wynika, że wartość produkcji sprzedanej rosła dalej w dwucyfrowym tempie, ale nie tak dynamicznie jak w I kwartale roku.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w kwietniu o 13% wyższa niż rok wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Dynamika okazała się niższa niż w marcu (17,3%), w lutym (17,6%) i styczniu (19,2%) oraz niższa od oczekiwań analityków — konsensus rynkowy zakładał wzrost o 15,5%.

Trzeba pamiętać, że bazą dla odczytu był rekordowy odczyt wskaźnika rok temu kiedy wzrost wyniósł aż 44.5 proc. W I kwartale tego roku dane o produkcji przemysłowej regularnie zaskakiwały rynek i ekonomistów - odczyty za każdym razem przewyższały prognozy, średnio o 4,1 pkt. proc.

"W większości głównych grupowań przemysłowych w kwietniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 27,3%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 14,8%, dóbr inwestycyjnych – o 12,9% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 9,8%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,2%" - poinformował GUS.

"Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 23,9%, wyrobów z metali – o 22,0%, metali – o 19,1%, artykułów spożywczych – o 16,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 15,6%, maszyn i urządzeń – o 14,7%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,2%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,7%, urządzeń elektrycznych – o 6,7%" - czytamy w komunikacie.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 13% r/r, wyraźnie słabiej od prognoz. Przetwórstwo nieznacznie w dół, ale najbardziej interesujące jest to, co stało się z produkcją energii, która ostro wyhamowała równie zagadkowo, co w poprzednich miesiącach przyspieszała. pic.twitter.com/bPmqauMCiW