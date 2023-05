„Polski przemysł przestał być kuloodporny”. Najniższa dynamika od czasów pandemii

Produkcja przemysłowa zanotowała w kwietniu trzeci z rzędu spadek rocznej dynamiki. Dane pokazane przez GUS okazały się sporym negatywnym zaskoczeniem, mimo że zakładano kontynuację spadkowego trendu. Negatywne czynniki wyliczają analitycy Pekao, wskazując, że polski przemysł przestał być „kuloodporny”.

fot. Tomasz Hamrat / / FORUM

W kwietniu wartość produkcji sprzedanej przemysłu była aż o 6,4% niższa niż rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny. To trzeci z rzędu ujemny wynik, po tym jak marcu odnotowano roczny spadek 3% (po rewizji z -2,9%), a w lutym o 1%. Ponadto jest to wynik dużo gorszy od prognoz, bowiem analitycy oczekiwali, że w poprzednim miesiącu przemysł kurczył się o 3,5%. Jest to najsłabszy wynik od maja 2020 r.

Patrząc na poszczególne zgrupowania przemysłowe według systematyki GUS, odnotowano znaczny spadek w skali roku w produkcji dóbr związanych z energią – o 14,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 13,5%, dóbr zaopatrzeniowych – o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 5,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 7,2%.

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 23,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 19,8%, metali – o 16,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,7%, mebli – o 15,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 12,4% wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,3%, artykułów spożywczych – o 8,6%. – informuje GUS.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 32,1%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 12,0%, urządzeń elektrycznych – o 10,1%, pojazdów samo-chodowych, przyczep i naczep – o 7,0% - dodaje.

W porównaniu z marcem tego roku produkcja przemysłowa spadła o 14,8% i za pierwsze cztery miesiące 2023 r. jest już niższa o 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. W ujęciu miesiąc do miesiąca spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w kwietniu odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu.

Największy spadek odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 25,8%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 18,1%, mebli – o 16,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 16,6%, artykułów spożywczych – o 16,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 14,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 14,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,8% - wynika z danych GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,4% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% niższym w porównaniu z marcem br. - przekazał urząd.

🇵🇱 W ostatnich miesiącach polski przemysł przestał być kuloodporny. W kwietniu produkcja spadła o 6,4% r/r i 1,6% m/m (s.a.). Słabość popytu zewnętrznego, zakończenie odbudowy zapasów - mamy dużo negatywnych czynników. Pamiętacie rozjazd miękkich i twardych danych? Już go nie ma. pic.twitter.com/2BRBcdNwl7 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) May 22, 2023

„W ostatnich miesiącach polski przemysł przestał być kuloodporny. (…) Słabość popytu zewnętrznego, zakończenie odbudowy zapasów - mamy dużo negatywnych czynników. Pamiętacie rozjazd miękkich i twardych danych? Już go nie ma” – komentują analitycy Pekao. "Gospodarka łapie coraz większą zadyszkę" - wtórowali im eksperci z DM XTB.

Słaba produkcja przemysłowa za kwiecień w PL: -6,4% r/r (oczekiwano: -3,5% r/r). 3 z rzędu spadek, najniższaa dynamika od początku pandemii. Płace i zatrudnienie zgodnie z oczekiwaniami, ale gospodarka łapie coraz większą zadyszkę. — XTB Polska (@xtbpl) May 22, 2023

Tak słaby kwiecień to częściowo efekt kalendarza (mniej dni roboczych), stąd bardzo duży udział branż ze spadkiem produkcji (25 z 34). Wsparciem dla sektora jest nadal eksport i odblokowywanie łańcuchów wartości dodanej - zauważyli w komentarzu ekonomiści z PKO. Z kolei analitycy z ING napisali, że "głęboki spadek produkcji (-3,4% m/m sa) to efekt osłabienia w przemyśle samochodowym, spożywczym (baza z początku wojny) i normalizacji stanów zapasów".

Dane meldunkowe o produkcji przemysłowej to raport powstający na podstawie badań przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób i obejmujący m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie.