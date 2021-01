Polski przemysł pozytywnie zaskoczył. Najsilniejszy wzrost od ponad 3 lat

DNB Bank: grudniowe dane o sprzedaży detalicznej mogą zwiastować słaby I kw. 2021 r.

Grudzień 2020 r. okazał się kolejnym trudnym okresem dla handlu; może być to wstęp do zapowiadającego się słabo, ze względu na wciąż silne oddziaływanie epidemii, pierwszego kwartału 2021 r. - oceniła Magdalena Szlezyngier z DNB Bank Polska w komentarzu do danych GUS o sprzedaży detalicznej.