Polski projekt misji pokojowej na Ukrainie. Niemcy odrzucają propozycję

Na spotkaniu z ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu przedstawiłem do rozważenia projekt misji pokojowej na Ukrainie, o której w Kijowie mówił wicepremier Jarosław Kaczyński - powiedział w środę w Brukseli szef MON Mariusz Błaszczak.

We wtorek po spotkaniu z władzami Ukrainy wicepremier Kaczyński powiedział, że potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, ale osłonięta zbrojnie i odbywająca się na terytorium Ukrainy.

Błaszczak, który w środę uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli, podkreślił podczas briefingu prasowego, że analizowano obecną sytuację na Ukrainie.

"Ukraina została zaatakowana przez Rosję, trwa wojna, giną osoby cywilne. Oczywiście nie ma zgody Sojuszu Północnoatlantyckiego na taką sytuację. W związku z tym omówiliśmy działania, jakie powinny być podjęte, żeby zatrzymać tę inwazję" - powiedział minister.

"Przedstawiłem ze swojej strony również projekt, o którym wczoraj mówił premier Jarosław Kaczyński w Kijowie. Ten projekt przedstawiłem do zastanowienia się przez sojuszników, czy i jak mogłaby być sformułowana misja pokojowa na Ukrainie. Taka misja pokojowa jest np. w Kosowie" - zaznaczył szef MON. Dodał, że "ta sprawa będzie omawiana, została położona na stole".

"Chciałbym podkreślić, że jest jedność wśród sojuszników, wśród całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, co do oceny sytuacji, co do oceny agresji rosyjskiej agresji na Ukrainę" - zaznaczył Błaszczak.

"To jest nowa propozycja, świeży projekt; został przyjęty z zainteresowaniem, on nie jest łatwy, wszyscy mają tego dokładną świadomość" – powiedział Błaszczak pytany, jak została przyjęta koncepcja misji pokojowej NATO na Ukrainie. "Liczymy na szybkie stanowisko ze strony Sojuszu północnoatlantyckiego" – dodał.

Na pytanie, czy misja miałaby się rozpocząć po zawieszeniu broni, czy zanim ono nastąpi, odparł, że "o szczegółach będziemy rozmawiać nie w formie komunikatów medialnych, ale wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego". "Nasza placówka, ambasador przy NATO jest gotowy, i taki cykl rozmów niezwłocznie podejmie" – zadeklarował.

Poinformował, że poza wojną na Ukrainie tematem spotkania były przygotowania do tegorocznego szczytu NATO w Madrycie, a głównym motywem projektu dokumentu, który ma zostać przyjęty na czerwcowym szczycie, jest wzmacnianie wschodniej flanki. Przekazał też, że rozmawiał z szefem Pentagonu, ministrami obrony Litwy i Hiszpanii, wziął także udział w spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Danii, Niderlandów i Norwegii, a w planie ma spotkania z szefami resortów obrony Francji i Kanady.

Kanclerz Scholz odrzuca polską propozycję

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzuca polską propozycję misji pokojowej NATO na Ukrainie – podał w środę portal Tagesschau, powołując się na rzecznika rządu RFN Steffena Hebestreita.

Jak podkreślił Hebestreit, kanclerz Scholz „wyraźnie mówił w przeszłości, że żaden członek personelu NATO ani żaden żołnierz NATO nie zostanie wysłany poza NATO lub na Ukrainę”. Dodał, że w tej kwestii musi obowiązywać nadal „czerwona linia”.

Hebestreit zwrócił też uwagę, że nie można dokonać wyraźnego rozróżnienia między „misją pomocy humanitarnej lub misją ratunkową”, a „misją bojową” NATO.

Rzecznik przypomniał także, że prezydenci Francji i USA, Emmanuel Macron i Joe Biden, także wcześniej odrzucali możliwość misji NATO na Ukrainie. Prezydent Biden ostrzegł, że interwencja sojuszu wojskowego mogłaby w takim przypadku doprowadzić do trzeciej wojny światowej.

autor: Karol Kostrzewa, Łukasz Osiński