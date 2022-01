"Polski ład" zmniejszy pensję i emeryturę Jarosława Kaczyńskiego

fot. Andrzej Hulimka / / Shutterstock

Entuzjazm Jarosława Kaczyńskiego względem "Polskiego ładu" może w tym roku opaść. Nowa reforma podatkowa da mu po kieszeni. Szef PiS straci aż 1200 zł miesięcznie - donosi w piątek dziennik "Fakt".

"Rząd chwali się, że 18 milionów Polaków zyska na +Polskim ładzie+. Wśród nich nie ma prezesa PiS. Jako że pobiera on wysoką pensję i niemałą emeryturę, będzie musiał państwu oddawać więcej niż przed reformą. Straty w jego finansach będą wysokie mimo kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł" - pisze "Fakt".

Gazeta zwraca uwagę, że Kaczyński pobiera pensję i emeryturę, a ulga zadziała tylko na jedno z tych źródeł dochodu – na emeryturę. "Podatek od pensji będzie wyliczany już na innych, mniej korzystnych zasadach. W dodatku zarówno od pensji, jak i emerytury prezes PiS będzie musiał zapłacić 9-proc. składkę zdrowotną" - czytamy.

Według "Faktu", pensja Kaczyńskiego to ok. 18 tys. zł brutto (bez dodatku stażowego), a emerytura – ok. 7 tys. zł brutto.

"Przed zmianami z tych dwóch źródeł wicepremier dostawał ponad 17 tys. zł miesięcznie na rękę. Z wyliczeń Instytutu Emerytalnego dla Faktu wynika, że teraz emerytura skurczy się mniej więcej o 200 zł miesięcznie na rękę, a wynagrodzenie z KPRM – nawet o 1000 zł" - pisze gazeta. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

