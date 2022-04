"Polski ład" podreperował budżet NFZ

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

O niemal 3,2 mld zł więcej wpłynęło do budżetu NFZ ze składki zdrowotnej po pierwszym kwartale tego roku niż rok temu. Częściowo to efekt wzrostu wynagrodzeń, ale widać też pierwsze efekty "Polskiego ładu" – podaje czwartkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

„W marcu tego roku przedsiębiorcy – zgodnie z nowymi zasadami – zapłacili po raz pierwszy więcej na zdrowie. Z danych, które otrzymaliśmy, wynika, że we wspomnianym miesiącu wpływ do budżetu NFZ był o 2,34 mld wyższy: wzrósł z 8,35 mld w 2020 r. do 10,69 mld w tym” – podaje czwartkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dziennik przypomniał, że kiedy rząd wprowadzał "Polski ład", szacował, że dzięki temu będzie 7 mld zł więcej rocznie na leczenie. Jednak według „DGP”, zgodnie z przewidywaniami NFZ dodatkowych pieniędzy przybędzie jeszcze więcej.

Zobacz także Wątpliwości w podatkach? Wypróbuj konto firmowe z księgowym w ING

„Jak wynika z informacji DGP, już teraz NFZ zwrócił się do Ministerstwa Finansów o możliwość kolejnej zmiany planu w tym roku: nawet o 7 mld zł. To byłaby już druga zmiana – miesiąc temu fundusz zwiększył plan o 9 mld zł. Korekty to efekt dwóch okoliczności: dobrej sytuacji na rynku pracy i rosnących pensji, a więc większych wpływów ze składek oraz zmiany zasad opłacania składek zdrowotnych przez przedsiębiorców” – czytamy w gazecie. (PAP)

ms/ ok/