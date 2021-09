Kolejne 300+. Tym razem w "Polskim ładzie"

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

Pracownicy odliczą nawet 300 zł od dochodu, tym samym obniżając podatek dochodowy do zapłaty. Jest jeden warunek – muszą zapisać się do związków zawodowych. Rząd zaakceptował wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, chce zachęcić Polaków do "angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy".

Idą zmiany w ustawie PIT. Rząd zaplanował kolejne 300+. Tym razem warunek upoważniający do skorzystania z nowego przepisu jest inny. O co chodzi? Projekt zmian ustawy o podatku dochodowym, wprowadzany w ramach "Polskiego ładu", zakłada wprowadzenie odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Według zapowiedzi rządzących przepisu mają wejść w życie od stycznia 2022 r. W praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy są w związku zawodowym i płacą składkę członkowską, będą mogli ją odliczyć od dochodu. Nowa ulga podatkowa ma wynieść do 300 zł.

"Polski ład" z nowym odliczeniem od podatku. Rząd proponuje 300 zł

"Celem tych zmian jest stworzenie zachęty podatkowej w postaci ulgi do zwiększenia

zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Oczekuje się, że ulga

będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków

pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i

rozwoju dialogu społecznego" – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy.

Pomysłodawcy projektu podkreślają, że związki związki zawodowe mają wyłączne uprawnienie do negocjowania układów zbiorowych i porozumień zbiorowych oraz do prowadzenia zbiorowych sporów pracy. W uzasadnieniu można przeczytać także, że "upowszechnienie członkostwa w związkach zawodowych wśród osób wykonujących pracę zarobkową, ma dla nich wymierną wartość, gdyż wpływa na warunki pracy wszystkich pracowników, nie tylko związkowców".

W 2018 roku w Polsce aktywnie działało 12,5 tys. organizacji związków zawodowych, funkcjonujących na różnych szczeblach. Podmioty zrzeszały ponad 1,5 mln osób. Członkowie związków stanowili 4,9 proc. w odniesieniu do dorosłej ludności Polski oraz 16,3 proc. – zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób, podaje resort finansów powołując się na dane GUS.

