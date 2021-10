Koniec wyboru opodatkowania. Rząd po cichu likwiduje kartę podatkową – najprostszą formę rozliczenia z fiskusem

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Rząd po cichu w "Polskim ładzie" likwiduje jedną z form opodatkowania dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące własny biznes od przyszłego roku nie skorzystają już z najprostszej formy rozliczenia z fiskusem – karta podatkowa odchodzi do lamusa.

"Polski ład" likwiduje kartę podatkową. Do tej pory mogli skorzystać z niej przedsiębiorcy prowadzący określony rodzaj działalności oraz nieprzekraczający wskazanej w ustawie liczby zatrudnianych osób. Aby wybrać tę formę rozliczania się z fiskusem, wystarczyło złożyć wniosek do 20 stycznia danego roku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Teraz jednak nadchodzą zmiany. Od 2022 r. na karcie podatkowej będą mogły rozliczać się wyłącznie osoby prowadzące własny biznes, które już wcześniej zdecydowały się na tę formę opodatkowania. Przepisy "Polskiego ładu" blokują opcję przystąpienia do karty podatkowej w kolejnych latach dla przedsiębiorców, którzy dopiero otworzą działalność lub będą chcieli zmienić formę opodatkowania.

"Z dniem 1 stycznia 2022 r. podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym" – czytamy w projekcie ustawy.

Coraz mniejszy wybór opodatkowania dla przedsiębiorców

Aktualnie przepisy prawa podatkowego dopuszczają sytuację, w której przedsiębiorca np. po przekroczeniu limitów uprawniających do korzystania z karty podatkowej przechodzi na inną formę opodatkowania, natomiast może (po spełnieniu warunków) wrócić do tej opcji ponownie w kolejnym roku podatkowym. Po wejściu w życie "Polskiego ładu" nie będzie to możliwe.

Według danych Ministerstwa Finansów w 2019 roku z karty podatkowej korzystało ponad 104 tys. przedsiębiorców. Jest to ponad 5 proc. wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Ministerstwo Finansów

Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczania podatku dochodowego. Co miesiąc należy uiścić stałą kwotę podatku bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Stawki ustalane są raz na rok i podawane w obwieszczeniu ministra finansów. Ponieważ ich wysokość zależy od liczby zatrudnianych pracowników oraz (zazwyczaj) liczby mieszkańców danej miejscowości, karta podatkowa jest atrakcyjna zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców z mniejszych miast i wsi do 5000 mieszkańców.

Karta podatkowa - kto może ją wybrać?

Kto może skorzystać z karty podatkowej? Krawiec, ślusarz, fryzjer czy kosmetyczka - katalog osób jest szeroki. Obowiązujące przepisy wskazują, że zakres działalności objęty opodatkowaniem w tej formie został przewidziany dla przedsiębiorców prowadzących działalność:

usługową lub wytwórczo-usługową, przy zatrudnieniu limitowanym poziomie zatrudnienia, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem, gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu, w zakresie usług rozrywkowych, w zakresie pozostałych usług – prowadzoną przez osoby fizyczne, w tym rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne, w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych w związku ze świadczonymi usługami, w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny, w zakresie usług innych nigdzie nie indziej nie wymienionych – w zakresie działalności usługowej katalog usług objętych opodatkowaniem kartą jest otwarty. Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, to usługi w pojęciu PKWiU. Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące zatrudnienia (brak dozwolonego zatrudnienia), prawie 40 punktowy katalog wyłączeń z opodatkowania w ramach tego otwartego katalogu oraz względnie wysoką stawkę podatku (od 2179 zł do 5099 zł).

Warto pamiętać, że z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne. Podstawowym warunkiem takiego rozliczenia jest prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej albo działalności w formie spółki osobowej – ale wyłącznie spółki cywilnej. Z opodatkowania kartą można jednak skorzystać tylko w zakresie działalności:

usługową lub wytwórczo-usługową, przy zatrudnieniu limitowanym poziomie zatrudnienia,

usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,

usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,

w zakresie usług rozrywkowych.

Jaka jest główna zaleta korzystania z karty podatkowej? Przedsiębiorcy decydujący się na to rozwiązanie są zwolnieni z obowiazku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych PIT oraz wpłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

Karta podatkowa – kiedy jest korzystnym sposobem rozliczeń?

Przedsiębiorcy rozważający przejście na kartę podatkową muszą rozważyć, kiedy będzie ona korzystna dla nich korzystna. Trzeba pamiętać, że opodatkowanie w tej formie uniemożliwia skorzystanie z ulg i preferencyjnego, wspólnego opodatkowania z małżonkiem czy dzieckiem. Nie w każdej sytuacji taka forma będzie więc optymalnym rozwiązaniem.

Nowa składka zdrowotna dla rozliczających się kartą podatkową

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej nie będą miały dużego wpływu na rozliczenia osób, które rozliczają się kartą podatkową. Stawka składki zdrowotnej wyniesie tu 9 proc., którą trzeba będzie przemnożyć przez minimalne wynagrodzenie w gospodarce – a będzie to kwota 3 010 zł od stycznia 2022 r. Stąd też składka zdrowotna w takim przypadku wyniesie ok. 270 zł.

Przeczytaj także Przedsiębiorcy jednak nie skorzystają z ulgi dla klasy średniej? Przepisy są niepoprawnie sformułowane

Jednak będą mogły skorzystać z tej formy opodatkowania tylko osoby, które aktualnie rozliczają się w ten sposób. Od stycznia 2022 r. nie będzie możliwości, aby przejść na kartę podatkową. Dotyczy to zarówno nowych firm, jak i tych, które dotąd rozliczały się na innych zasadach. Stąd ilość przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej będzie sukcesywnie maleć.

EC/DF