"Polski ład" walczy z pracą na czarno. Pracownik będzie zwolniony z kary, zapłaci tylko pracodawca

fot. thanawut kannika / / Shutterstock

"Polski ład" od nowego roku zwolni pracownika z finansowych konsekwencji zatrudnienia na czarno. Nowe prawo będzie działać także wstecz – podaje serwis Prawo.pl.

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy "Polskiego ładu". Oprócz zmian dotyczących m.in. podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys., zwiększenia pierwszego progu podatkowego czy wprowadzenia nowego świadczenia na dzieci w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie także walka z pracodawcami zatrudniającymi na czarno.

Od nowego roku pracownicy nie poniosą konsekwencji nielegalnego zatrudnienia. Przepisy "Polskiego ładu" przenoszą skutki prawne na nieuczciwego pracodawcę. Dodatkowo zapis o ujawnianiu zatrudnienia na czarno może być stosowany wstecz. W praktyce oznacza to, że nielegalne zatrudnienie będzie można zgłaszać nie tylko za 2021 r., ale także za poprzednie – czytamy w serwisie Prawo.pl.

Zmiana przepisów ma zachęcić osoby zatrudnione na czarno do dochodzenia swoich praw oraz zgłaszania do odpowiednich organów faktu, że pracują nielegalnie, podkreśla resort finansów w uzasadnieniu do ustawy.

Aktualnie w sytuacji, gdy ujawnione zostanie, że pracodawca wypłaca wynagrodzenie lub jego część "pod stołem" to zarówno osoba zatrudniona, jak i zatrudniająca ponoszą koszty. Pracownik musi zapłacić zaległy podatek dochodowy oraz uregulować część składki na ubezpieczenie zdrowotne z pracodawcą. Natomiast zatrudniający opłaca składki na ubezpieczenie społeczne oraz część zdrowotnego.

DF