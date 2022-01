Co daje PIT-2, kiedy go złożyć, a kiedy wycofać? Tłumaczymy zawiłości "Polskiego ładu"

fot. fizkes / / Shutterstock

W 2022 roku wzrosła ranga deklaracji PIT-2. Nowy druk nie jest jeszcze dostępny, ale jak zapewnia resort finansów - powinien być gotowy niebawem. Czy należy go składać? Kiedy go złożyć, a kiedy wycofać? Tłumaczymy.

Oświadczenie PIT-2 złożone w 2021 r. lub latach wcześniejszych jest aktualne w 2022 r. pod warunkiem, że nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. Na chwilę obecną obowiązuje PIT-2 według wzoru nr 6. W opracowaniu przez Ministerstwo Finansów znajduje się wzór nr 7, który ma być niebawem dostępny.



PIT-2 najczęściej składany jest z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia i obowiązuje do odwołania przez pracownika, deklaracja ta nie jest składana co roku. Jednak w tym roku zyskuje on na znaczeniu z powodu podniesienia kwoty wolnej od podatku.

Jednym z pozytywnych elementów "Polskiego ładu" jest podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Co ważne, dotyczy ona wszystkich podatników. Jedak w związku z tym faktem wzrosła również kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. W 2021 r. wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie, od 1 stycznia 2022 r. znacząco wzrosła - do 425 zł miesięcznie (1/12 z 5100 zł).

PIT-2 – co daje jego złożenie?

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie należy go mylić z ulgą dla klasy średniej, którą ustawodawca wprowadził w związku ze zmianami dotyczącymi składki zdrowotnej w "Polskim ładzie".

PIT-2 jest dokumentem, który pracownik składa zwykle zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy. W przypadku kiedy pracownik nie złożył PIT-2 ma możliwość jego złożenia lub wycofania, jeżeli np. założył działalność gospodarczą, uzyskuje przychody z innego stosunku pracy.

Nie ma przeszkód, aby pracodawca przyjął i stosował oświadczenie pracownika w dowolnym momencie roku. W sytuacji kiedy PIT-2 nie zostanie złożony, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (425 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne w 2023 r., podatek zostanie pomniejszony o kwotę 5100 zł.

Zweryfikować złożenie PIT-2 można u swojego pracodawcy, np. w dziale kadr lub księgowości. Pracodawca powinien wskazać, czy druk został złożony przez pracownika.

Zaliczki pobierane z wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy

Na pracodawcy jako płatniku zaliczek na podatek dochodowy spoczywa obowiązek poboru tychże. W związku ze zmianą kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek dochodowy tam, gdzie pracownik nie złożył PIT-2, pobrane zostaną one w kwocie zauważalnie wyższej niż w 2021 r.

Zmiana w wysokości tych kwot dotyczy wszystkich pracowników, niezależenie od wysokości wynagrodzenia, również tych, którzy osiągają przychody, które przekraczają I próg podatkowy podniesiony do 120 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek jest uwzględniana przez pracodawcę na podstawie oświadczenia składanego przez pracownika – PIT-2. "Polski ład" nie zmienił zasad jego składania.

Kto nie może złożyć PIT-2?

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy pracownik:

nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;

nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

nie osiąga dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;

nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Trzeba pamiętać, że podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy. W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku) podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu. Dlatego pracownik ma możliwość niezłożenia u pracodawcy PIT-2 oraz w każdym czasie może wycofać złożony PIT-2.

Kiedy wycofać PIT-2?

PIT-2 pracownik powinien wycofać, kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu został również złożony PIT-2, lub wtedy, kiedy pracownik sam uwzględnia kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek na PIT, np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

W sytuacji kiedy kwota zmniejszająca podatek będzie stosowana u dwóch płatników składek, np. przez pracodawcę i ZUS, trzeba będzie dopłacić do zeznania podatkowego kwotę 5100 zł. Kwota zmniejszająca podatek może być stosowana tylko jeden raz w trakcie miesiąca, nie może być stosowana przez kilku płatników.