"Polski ład", czyli wielka redystrybucja dochodu

Zasadniczym skutkiem wprowadzenia rozwiązań proponowanych w ramach „Polskiego ładu” będzie redystrybucja dochodu oraz zwiększenie roli polityków w gospodarce. Najnowsze zmiany zaproponowane przez resort finansów w żaden sposób nie zmieniają tu sytuacji.

W środę rząd przyjął projekty zmian podatkowych w ramach „Polskiego ładu”. Najważniejsze zmiany względem pierwotnie przedstawionej koncepcji dotyczą opodatkowania ludzi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), czyli głównie samozatrudnionych, osoby wykonujące wolne zawody oraz mikroprzedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o sposób naliczania „składki zdrowotnej”, czyli podatku zasilającego kasę Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niższy wymiar kary dla liniowców i ryczałtowców

Dla JDG rozliczających się na zasadach ogólnych (tj. wg, skali podatkowej i z ulgami) wysokość składki zdrowotnej nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 9% bez możliwości odliczenia jej części (7,75 pkt. proc.) od podatku, jak ma to miejsce obecnie. Efektywnie oznacza to podniesienie stopy podatku PIT z 17% do 24,75%.

Niższy wymiar kary, niż proponowany pierwotnie, otrzymają za to „liniowcy”. Osoby prowadzące jednoosobowe firmy i płacące PIT w liniowej wysokości 19% na NFZ zapłacą dodatkowe 4,9% dochodu zamiast proponowanych wcześniej 9%. W ich przypadku efektywna stawka PIT wzrośnie więc z 19% do 23,9%.

Przy tym składka minimalna ma wynieść 9% minimalnego wynagrodzenia, a więc obecnie nie mniej niż 270 zł miesięcznie (od 1 stycznia 2022 r. płaca minimalna zostanie podniesiona do 3 000 zł brutto). Obecnie „standardowa” wysokość składki zdrowotnej to 9% od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 roku wynosi ona 381,81 zł, ale z tego 328,78 zł jest odliczane od zaliczki na PIT. Faktyczny wymiar tej daniny wynosi ok. 53 zł miesięcznie. Mówimy zatem o przynajmniej 5-krotnym wzroście tego obciążenia fiskalnego.

Zmiany mają objąć też osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu i karty podatkowej. Tu obciążenie nowym podatkiem będzie zależeć od osiąganych przychodów. Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł - 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych - 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Na koniec trzeba przypomnieć, że niższe składki zdrowotne nie będą dotyczyły pracowników etatowych. Zatrudnieni na umowę o pracę w myśl nowych zasad mają płacić 9% składki na NFZ niezależnie od wysokości zarobków. W praktyce oznacza to wprowadzenie nowego podatku od pracy w wymiarze 9% przychodów. Wszystkie pozostałe zmiany w „Polskim ładzie” mają raczej charakter kosmetyczny.

Obniżenie projektowanego wzrostu przychodów NFZ z tytułu niższej składki zdrowotnej dla liniowców i ryczałtowców rząd chciałby sfinansować, sięgając do kieszeni korporacji. Ministerstwo Finansów zaproponowało bowiem wprowadzenie minimalnego podatku dla wielkich firm w wysokości 0,4 proc. przychodów firmy i 10 proc wydatków pasywnych – ogłosił także w środę wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Nowy podatek ma objąć spółki (i grupy) kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1 proc. przychodu z działalności operacyjnej. Nie zapłaci go: branża finansowa, nowe biznesy w ciągu pierwszych trzech lat oraz nie obejmie spółek z prostą strukturą właścicielską i płacących estoński CIT. W swej istocie jest to swego rodzaju „minimalny CIT”, czyli dodatkowy podatek dla dużych firm, które w pełni legalnie wykazując permanentne straty unikały płacenia podatku.

O co naprawdę chodzi w „Polskim ładzie”?

Zmiany podatkowe proponowane w ramach „Polskiego ładu” są w swej istocie wielkim programem redystrybucji dochodu. Istotnie skorzystają na nim tylko dwie grupy społeczne: osoby zarabiające w okolicach pensji minimalnej oraz większość emerytów. Najwięcej stracą przedsiębiorcy, spora część samozatrudnionych oraz etatowcy zarabiający powyżej 12 500 zł brutto. Wciąż nie jest jasny skutek podatkowy dla pracowników zarabiających w przedziale 70-130 tys. rocznie, którzy mają otrzymać specjalną ulgę podatkową, która ma im zrekompensować straty poniesione na podwyższeniu składki zdrowotnej.

Warto też pamiętać o jednym bardzo istotnym haczyku. Otóż wszystkie obliczenia rządowe bazują na sytuacji „tu i teraz” i nie biorą pod uwagę skutków inflacji. Podniesienie kwoty wolnej jest bowiem jednorazowe. Znaczy to tyle, że wraz z inflacją i nominalnym wzrostem płac jej znaczenie będzie malało w następnych latach – bo nikt nie mówi o corocznej waloryzacji kwoty wolnej choćby o inflację CPI. Natomiast obciążenie 9-procentową składką zdrowotną będzie nominalnie rosło wraz ze wzrostem wynagrodzeń i spadkiem siły nabywczej pieniądza.

W krótkim terminie proponowane zmiany dla przeważającej większości pracowników zmiany będą prawie nieodczuwalne lub negatywne. W długim terminie znaczenie wyższej kwoty wolnej i podniesienia II progu podatkowe będzie malało, przez co realne obciążenie podatkiem od pracy będzie rosło. Na zmianach najbardziej ucierpią samozatrudnieni i drobny biznes. W ich przypadku nowy podatek – jakim ma stać się „składka zdrowotna” – znacząco obniży dochód do dyspozycji.

W sensie makroekonomicznym zmiany podatkowe proponowane przez obóz władzy będą skutkowały zwiększeniem udziały konsumpcji kosztem oszczędności. Wiadomo bowiem, że ludzie o najniższych zarobkach przeznaczają na konsumpcję znacznie większą część dochodu niż gospodarstwa domowe o najwyższych dochodach. A to zapewne obniży i tak już najniższą od 30 lat stopę oszczędności w polskiej gospodarce, co może doprowadzić do obniżenia przyszłego potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki i w konsekwencji do spowolnienia dynamiki produktywności. W zderzeniu ze zwiększeniem popytu konsumpcyjnego skutkiem będzie większa presja na wzrost cen i w konsekwencji wyższa inflacja CPI.