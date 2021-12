Rewolucja podatkowa po polsku. 8 zmian w podatkach od 2022 r.

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Likwidacja składki zdrowotnej do odliczenia, wyższa kwota wolna od podatku, zwolnienie z PIT dla rodzin 4+ czy wprowadzenie kapitału opiekuńczego na dzieci – to tylko część zmian, które od 1 stycznia 2022 r. wprowadza "Polski ład". Przeanalizowaliśmy i zebraliśmy nowe przepisy podatkowe dla pracowników.

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi "Polski ład", który zawiera pakiet zmian w systemie podatkowym. Wielka rewolucja dotyczy zarówno dodatkowych ulg, jak i likwidacji niektórych elementów. Poniżej przedstawiamy listę 8 zmian w nadchodzącym roku.

1. Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Od 1 stycznia 2022 r. nowe przepisy prawne wprowadzają brak możliwości zmniejszenia podatku o składkę zdrowotną. Obecnie wynosi ona 9 proc. i obliczana jest od podstawy do opodatkowania, z czego 7,75 proc. podlega odliczeniu od podatku. W związku z tym pracownik obciążony jest więc składką w wysokości 1,25 proc. podstawy opodatkowania.

Natomiast od 2022 r. osoba zatrudniona nie będzie mieć możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PIT, tak jak miało to miejsce do tej pory. Likwidacja spowoduje, że dochód pracownika zostanie pomniejszony o 9 proc. podstawy opodatkowania – czyli całość składki zdrowotnej.

2. Wyższa kwota wolna od podatku

Od przyszłego roku zwiększa się wysokość kwoty wolnej od podatku do sumy 30 tys. zł rocznie dla podatników korzystających z rozliczenia PIT za pomocą skali podatkowej, wynika z zapisów "Polskiego ładu". Z kwoty wolnej od podatku skorzystają wszyscy podatnicy. Obecnie osoby, których dochód był wyższy niż 127 tys. zł, nie miały możliwości zmniejszenia obciążenia. Natomiast kwota wolna była ustalana proporcjonalnie w zależności od dochodu pracownika.

3. Zwiększenie limitu drugiego progu podatkowego

"Polski ład" zmienia także kwotę graniczną dochodu dla drugiego progu podatkowego. Od 1 stycznia 2022 r. stawka podatku dla osób, które zarabiają do 120 tys. zł, będzie wynosiła 17 proc. Natomiast nadwyżka ponad 120 tys. zł kwotę będzie opodatkowana stawką 32 proc. Aktualnie próg podatkowy ustalony był na poziomie 85 528 zł rocznie.

4. Ulga dla klasy średniej

Przepisy "Polskiego ładu" przewidują wprowadzenie wielu nowych odliczeń podatkowych – jednym z nich jest ulga dla tzw. klasy średniej. Skorzystają z niej pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, oraz przedsiębiorcy, których dochody mieszczą się w wymienionym przedziale. Osoby prowadzące działalność mogą skorzystać z ulgi pod warunkiem, że roliczają się według skali podatkowej.

Ulga dla klasy średniej jest niedostępna dla emerytów, pracowników na umowie zleceniu oraz osób zatrudniowych w ramach umowy o dzieło. Więcej na temat nowego zwolnienia można przeczytać w artylule "Polski ład: Ulga dla klasy średniej - kto z niej skorzysta i jak ją wyliczyć?".

5. Zwolnienie z podatku dla rodzin 4+

Kolejna nowość w przepisach podatkowych dotyczy rodzin z co najmniej czwórką dzieci. "Polski ład" przewiduje wprowadzenie od 1 stycznie 2022 r. nowego zwolnienie z podatku – tzw. ulga dla rodzin 4+. Skorzystają z niej rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby sprawującej funkcję rodziny zastępczej. Zwolnienie z PIT dostępne jest dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nowa ulga umożliwia zwolnienie z PIT do kwoty 85 528 zł rocznie na każdego rodzica.

6. Kapitał opiekuńczy – 12 tys. zł na dziecko

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie pieniężne – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Pieniądze w ramach nowego świadczenia na dziecko będą wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. To rodzice podejmą decyzję odnośnie sposobu wypłaty kapitału - czy będzie to mniejsza suma przed dwa lata, czy wyższa przez połowę tego czasu. Maksymalna kwota Rodzinnego Kapitału Opieuńczego wynosi 12 tys. zł na dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie wypłacane niezależne od dochodów rodziny. Środki pieniężne ze wspacia nie będą podlegać obowiązkowi opodatkowania.

7. PIT 0 dla seniora

"Polski ład" wprowadza zwolnienie z PIT dla zatrudnionych seniorów. Przepisy dotyczą osób, które pracują na etacie, umowie zleceniu lub są przedsiębiorcami rozliczającym się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pracujący seniorzy, którzy pomimo osiągnięcia wieku uprawniającego ich do emerytury rezygnują z jej pobierania i pozostają aktywni zawodowo od 1 stycznia 2022 r., nie zapłacą podatku dochodowego. Zwolnieniem z PIT objęte są dochody do kwoty 115 528 zł rocznie – w tym 30 tys. kwota wolna od podatku i 85 528 zł ulgi.

8. Ulga na powrót

Od 1 stycznia 2022 r. ze zwolnienia z PIT skorzystają także podatnicy, którzy przeniosą miejsce zamieszkania do Polski i staną się polskim rezydentami podatkowymi. "Polski ład" przewiduje możliwość odliczenia od podatku dochodowego indywidualnie ustalonej kwoty w czterech kolejnych latach podatkowych po roku bazowym.

Dominika Florek