"Polski ład" a CIT. Jest apel o likwidację minimalnego podatku dochodowego

Związek Cyfrowa Polska zaapelował we wtorek o likwidację minimalnego podatku dochodowego. W ocenie organizacji podatek uderza w krajowe przedsiębiorstwa i osłabia ich konkurencyjność, podczas gdy w założeniu miały go płacić zagraniczne koncerny unikające opodatkowania w Polsce.

Cyfrowa Polska poinformowała o skierowaniu do wiceministra finansów Artura Sobonia pisma, w którym zwróciła się o pilne podjęcie prac legislacyjnych zmieniających obowiązującą od 1 stycznia nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wyjaśnił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, wprowadzony w ramach "Polskiego ładu" minimalny podatek dochodowy w założeniach ustawodawcy miały płacić przede wszystkim zagraniczne koncerny, które czerpią w Polsce korzyści, ale nie płaciły do tej pory podatku dochodowego.

"Regulacja miała zlikwidować lukę w CIT. Jednak po kilku miesiącach obowiązywania przepisów okazuje się, że wbrew uzasadnieniu ustawy, dodatkowy podatek, w imię walki z nadużyciami zagranicznych koncernów, głównie muszą płacić polscy przedsiębiorcy" – stwierdził Kanownik.

W przesłanym do Ministerstwa Finansów piśmie organizacja podała, że w zestawieniu największych podatników CIT jest ponad 500 firm o rentowności do 1 proc., z czego blisko 300 to polskie przedsiębiorstwa. Według Cyfrowej Polski krajowe firmy mające straty lub niewielkie dochody zostały od 1 stycznia objęte dodatkowym podatkiem, podczas gdy zagraniczne podmioty osiągające wysokie dochody nie podlegają nowemu opodatkowaniu.

W ocenie Związku Cyfrowa Polska, projektując ustawę, błędnie założono, że dochód nieprzekraczający 1 proc. przychodów jest nieadekwatny do skali i rodzaju prowadzonej działalności.

"Zauważalne to jest np. w sektorze dystrybucji elektroniki. Po pierwsze, skalę działalności osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie niskich marż, czyli niski dochód. A po drugie, w branży dystrybucyjnej niskie marże, nie przekraczające 1 proc., są regułą na całym świecie. A zatem próg 1 proc. został ustalony dla tego sektora wbrew realiom rynkowym" – napisano w komentarzu.

Według organizacji, zrzeszającej działających w Polsce pracodawców z branży RTV i IT, w ustawie błędnie ustalono podstawę opodatkowania. Do tego przyjęto wskaźnik rentowności podawany przez GUS, który stanowi średnią ze wszystkich sektorów gospodarki. Tymczasem – jak przekonuje Cyfrowa Polska – w poszczególnych branżach wskaźnik ten wygląda różnie.

"W konsekwencji tego błędu, niektóre branże, zwłaszcza te znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, płacą ten podatek z definicji, co jest sprzeczne z założonym celem ustawy" – wskazano.

W ocenie prezesa Cyfrowej Polski minimalny podatek dochodowy stanowi pewnego rodzaju sankcję nałożoną na podmioty bez ustalenia, że faktycznie dokonywały one optymalizacji podatkowej. Kanownik wskazał, że dalsze funkcjonowanie tego rozwiązania spowoduje podnoszenie cen towarów i usług, szczególnie w sektorze dystrybucyjnym. Obecna sytuacja może również doprowadzić do wielu konsolidacji firm na rynku, które będą realizowane przez zagraniczne podmioty kosztem polskich przedsiębiorców - uważa Kanownik.

