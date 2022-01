Kobiety w ciąży przebywające na zasiłku macierzyńskim oddadzą ulgę dla klasy średniej

fot. G-Stock Studio / /

"Polski ład" z kolejną pułapką – tym razem dotyczy kobiet w ciąży. Pracownice, które korzystają z ulgi dla klasy średniej, mogą stracić do niej prawo w ciągu roku z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim lub zasiłku chorobowym. Środki pieniężne odliczane miesięcznie w ramach ulgi dla klasy średniej trzeba będzie oddać w rozliczeniu rocznym.

Ulga dla kasy średniej ma niwelować różnicę w wynagrodzeniu osób, które największą obniżkę podatków w Polsce odczują w postaci niższej pensji. Ulga dla klasy średniej przysługuje podatnikom osiągającym przychody w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie oraz od 68 412 zł do 133 692 zł brutto rocznie. Pracownik (lub przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej) może przestać "łapać się" na ulgę zarówno w sytuacji, gdy jego przychody będą powyżej, jak i poniżej ustalonych kwot.

"Polski ład" – pułapka zastawiona na kobiety w ciąży

Ulga dla klasy średniej może być problematyczna dla kobiet w ciąży. Jednak nie w każdym przypadku skorzystanie z urlopu macierzyńskiego będzie wiązać się z koniecznością oddania stosowanej w ciągu roku ulgi w rozliczeniu rocznym. "Dużo zależy od wysokości miesięcznego przychodu lub wynagrodzenia brutto, ponieważ jest wyznacznikiem czy mamy prawo do stosowania ulgi oraz liczby miesięcy w ciągu rozpoczętego roku, podczas których kobieta skorzysta z urlopu macierzyńskiego" – podkreśla Sonia Sosnowska specjalistka ds. kadr i płac z Biura Usług Rynkowych Zbigniew Maciej Szymik.

– Przykładowo jeżeli kobieta zatrudniona na umowie o pracę zarabiająca 8 500 zł brutto miesięcznie (czyli kwotę znajdującą się w środku przedziału uprawniającego do ulgi dla klasy średniej), mająca prawo do korzystania z ulgi dla klasy średniej przejdzie na zasiłek chorobowy, a następnie urlop macierzyński od lipca to jej wynagrodzenie roczne z umowy o pracę wyniesie 59 500 zł – za mało do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. Jednak pracodawca tej kobiety od stycznia do lipca w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy uwzględniał tę ulgę. W związku z tym jej zaliczki na podatek były mniejsze o 187 zł miesięcznie od zaliczek bez uwzględnienia ulgi. W efekcie kobieta ta w rozliczeniu rocznym będzie musiała zwrócić do Urzędu Skarbowego 1309 zł. Ten przypadek pokazuje, że nawet osoby z wynagrodzeniem niebędącym na granicy progu nie mogą czuć się bezpiecznie stosując ulgę. Natomiast osoby bliżej tych progów powinny się tym bardziej nad nią zastanowić. Nie zapominajmy, że rezygnując z ulgi w rozliczeniach miesięcznych, nie pozbywamy się prawa do stosowania jej w rozliczeniu rocznym i zamiast podatku do zapłaty otrzymamy jego zwrot – mówi Sonia Sosnowska, specjalistka ds. kadr i płac z Biura Usług Rynkowych Zbigniew Maciej Szymik.

Zasiłek macierzyński nie jest podstawą ulgi dla klasy średniej

Wynagrodzenie dla osób przebywających na zasiłku macierzyńskim wynosi z reguły 80 proc. pensji. Pojawia się pytanie - dlaczego w takim razie kobieta nie będzie mogła korzystać z ulgi dla klasy średniej, skoro jej dochód zmniejszył się, ale wciąż daje prawo do ulgi? Jak wyjaśnia Sonia Sosnowska: "Zasiłki wszelkiego rodzaju (w tym chorobowy oraz macierzyński) są wypłacane przez ZUS, dlatego zgodnie z prawem nie stanowią przychodu z tytułu umowy o pracę, więc nie wliczają się do przychodów uwzględnianych przy stosowaniu ulgi dla klasy średniej. W związku z tym pracownica z przykładu nie osiągnie odpowiedniej sumy pozwalającej na skorzystanie z ulgi dla klasy średniej"

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej

– Z ulgi dla klasy średniej można zrezygnować w dowolnym momencie w ciągu roku. Pracodawca ma obowiązek zastosować wniosek najpóźniej w kolejnym miesiącu od daty jego złożenia. Dlatego jeśli złożymy wniosek pracodawcy 17 stycznia br. to z wynagrodzenia wypłaconego w lutym, nie będzie on już naliczał ulgi dla klasy średniej, a jeśli wynagrodzenie jest wypłacane na ostatni dzień miesiąca to pracodawca może zastosować wniosek jeszcze przy wypłacie 31 stycznia – wyjaśnia Sonia Sosnowska.

Co w sytuacji, gdy kobieta przez kilka miesięcy w roku korzysta z ulgi dla klasy średniej, a następnie przechodzi na zasiłek chorobowy, a później na urlop macierzyński? Zgodnie z obowiązującym przepisami ma prawo do zrezygnowania z pobierania ulgi dla klasy średniej. Jednak warto pamiętać, że w takiej sytuacji wykorzystaną ulgę trzeba będzie zapłacić w rocznym PIT. Jak tłumaczy Sonia Sosnowska: "Rezygnacja dla ulgi z klasy średniej nie działa wstecz. Pracownica, która skorzysta z ulgi dla klasy średniej przez siedem miesięcy, ale nie osiągnie rocznie dolnego progu 68 412 zł, będzie zobligowana do jej zwrotu w rozliczeniu rocznym".

Niedopłata podatku w PIT rocznym

Zawsze warto sprawdzić swój PIT roczny nawet jeżeli korzystamy przez urząd skarbowy. Może okazać się, że pracownik ma do zapłaty niewielką sumę podatku dochodowego. Zaległość najlepiej uregulować od razu, ponieważ z czasem o z pozoru niskiej wartości mogą być naliczone odsetki ustawowe. Dlatego zawsze warto zalogować się do rządowej platformy Twój e-PIT lub skorzystać z innego programu do rozliczeń PIT w celu sprawdzenia m.in. czy kwoty zostały poprawnie wyliczone.

DF