"Polski ład". Składka zdrowotna uderza w przedsiębiorców – niektórzy zapłacą kilkanaście tysięcy złotych

/ Shutterstock

21 marca 2022 r. upływa termin zapłaty składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli spore przychody, uiszczą dużo więcej niż wcześniej - nawet kilkanaście tysięcy złotych. Co więcej, niektórzy z nich płacą kilka składek zdrowotnych i nie otrzymują z tego tytułu żadnych profitów, dodatkowo często korzystają z prywatnej służby zdrowia. Czy tak miał wyglądać "Polski ład"? - pytają w mailach do redakcji.

Wraz z nowym rokiem zaczął w Polsce obowiązywać "Polski ład", a wraz z nim zmiany w składce zdrowotnej. W marcu przedsiębiorcy opłacają ją po raz pierwszy na nowych zasadach. Niektóre osoby nie potrafią poradzić sobie z wysokością daniny.

Składka zdrowotna ciężarem dla przedsiębiorców

Do redakcji napływa coraz więcej maili od przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zobacz także Wątpliwości w podatkach? Wypróbuj konto firmowe z księgowym w ING

Pani Joanna prowadzi kancelarię prawną. Jej składka z działalności w tym miesiącu wynosi niespełna 600 zł, dotąd opłacała ją w kwocie 381,81 zł. Dodatkowo jest zatrudniona na umowę o pracę w urzędzie, gdzie również opłaca składkę zdrowotną. W tym miesiącu dwukrotnie próbowała dostać się z chorym dzieckiem do lekarza i dwukrotnie odmówiono jej wizyty z powodu braku miejsc. Pani Joanna musiała skorzystać z prywatnych wizyt pediatry. Takich osób jest wiele. Niektórzy przedsiębiorcy opłacają składkę zdrowotną od kilku źródeł przychodów. Z etatu i działalności, w związku z byciem wspólnikiem w spółce. Zdarza się, że jest ich nawet 5 czy 6.

Pan Adam w marcu musi zapłacić 8000 zł składek do ZUS-u. Wskazuje, że w związku z tym będzie musiał ograniczyć wydatki. Przedsiębiorca wie, że w przyszłym miesiącu jego przychody nie będą tak znaczne.

Pani Maria jest księgową. Od kilku dni podawanie składek zdrowotnych wiąże się z pytaniami klientów jej biura, czy na pewno dobrze wszystko policzyła.

Pan Mariusz osiągnął dochód niespełna 27 000 zł, jego składka zdrowotna to 2400 zł. Jej wysokość wynika z faktu, że dłużnicy zapłacili zaległe faktury, natomiast jego przeciętny dochód w działalności wynosi około 7 000 zł.

Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców

W związku ze zmianami w opłacaniu składki zdrowotnej przedsiębiorcy nie tylko w wielu przypadkach płacą więcej, nałożono na nich także więcej obowiązków. Co miesiąc też trzeba składać deklarację DRA. Nowe przepisy wprowadzają również konieczność złożenia rocznego sprawozdania w kwestii składki zdrowotnej. Będzie to oddzielny dokument dołączany do rocznego rozliczenia PIT. Jej wysokość zależy również od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Zadłużenie w ZUS-ie

Prowadząc działalność gospodarczą, warto kontrolować na bieżąco, jak ZUS zaksięgował zapłacone składki. W tym celu można zalogować się na PUE ZUS i sprawdzić aktualny stan konta. Zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może bowiem grozić poważnymi konsekwencjami związanymi nie tylko z koniecznością zapłaty odsetek i kosztów egzekucyjnych, lecz nawet z postępowaniem karnym, a nawet zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak alarmują nasi czytelnicy, po złożeniu deklaracji ZUS DRA za luty, a jeszcze przed terminem wpłaty, pojawiła się u nich informacja o zadłużeniu w ZUS-ie.

Bankier.pl

Redakcja Bankier.pl skierowała zapytanie do rzecznika ZUS o przyczyny występowania zadłużenia w bieżących składkach. Paweł Żebrowski wskazał, że "PUE oczywiście zostało dostosowane do zmian. Każdą taką sprawę trzeba by indywidualnie rozpatrzeć". Warto zatem na bieżąco kontrolować stan składek i wyjaśniać powody występującego zadłużenia.

Składka zdrowotna podatników rozliczających się liniowo

Wysokość składki zdrowotnej dla rozliczających się na podstawie podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy. Wysokość daniny odprowadzanej w danym miesiącu obliczana jest na podstawie dochodu wykazanego w poprzednim miesiącu. W sytuacji kiedy przedsiębiorca ponosi stratę lub osiąga dochód poniżej minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 r. wynosi 3010 zł, musi zapłacić 270,90 zł. Kwota ta w przypadku podatku liniowego obowiązuje w przedziale dochodowym od 0 zł a 5510 zł. Stąd składkę trzeba zapłacić nawet wtedy, kiedy przedsiębiorca nie ma dochodu lub poniósł stratę. Przy dochodach powyżej 5510 zł należy opłacić 4,9-proc. składkę zdrowotną.

Składka zdrowotna 2022 – podatek liniowy Miesięczny dochód na rękę Wysokość składki zdrowotnej Mniej niż 5 510 zł 270,90 zł 8000 zł 392 zł 15000 zł 735 zł 25000 zł 1225 zł 30 000 zł 1470 zł

Składka zdrowotna na skali podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są na zasadach skali podatkowej, opłacać muszą składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodów. Ich również dotyczy minimalna składka zdrowotna. Trzeba pamiętać, że rozliczenie na skali podatkowej daje możliwość korzystania z preferencji, takich jak wolna kwota od podatku oraz wyższy pierwszy próg podatkowy. Rozliczający się na skali podatkowej mają możliwość korzystania z ulgi prorodzinnej oraz rozliczenia z małżonkiem.

Składka zdrowotna 2022 – „zasady ogólne” Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość składki zdrowotnej 2022 3010 zł 270,90 zł 5000 zł 450 zł 10 000 zł 900 zł 12 000 zł 1080 zł 15 000 zł 1350 zł 30 000 zł 2700 zł

Składka zdrowotna na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu składka zdrowotna ma stałą kwotę i uzależniona jest od przychodów. Ryczałtowcy mogą korzystać z ulgi dla dużych rodzin.

Składka zdrowotna 2022 podatnika, który wybrał jako formę opodatkowania „ryczałt ewidencjonowany” Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2022 Do 60 000 zł 335,94 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia Od 60 000 zł do 300 000 zł 559,89 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia Powyżej 300 000 zł 1 007,81 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia

- Na mocy nowych przepisów wprowadzono mechanizm dwukrotnego obliczania składki zdrowotnej za dany rok kalendarzowy. Sprawia to, że ustalenie jej wymiaru składa się z dwóch etapów. Jednym z nich jest bieżące obliczanie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, drugim zaś jest określenie wysokości tejże składki za cały poprzedni rok po zakończeniu roku bieżącego – wskazuje Teresa Warska z Systim.pl

Trzeba też pamiętać, że jeżeli suma miesięcznych składek będzie mniejsza od rocznej składki, przedsiębiorca będzie zobligowany do dopłaty różnicy, zaś w przypadku gdy składka będzie większa niż suma miesięcznych składek, wtedy nastąpi zwrot różnicy.

Składka zdrowotna na karcie podatkowej

Rozliczający się kartą podatkową płacą 9-proc. składkę zdrowotną od wynagrodzenia minimalnego, czyli jak wyliczaliśmy powyżej - 270,9 zł. Od stycznia ta forma rozliczeń jest dostępna jedynie dla tych, którzy zdecydowali się na nią jeszcze w 2021 roku. Od tego roku nie można wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania.