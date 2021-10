Przedsiębiorcy jednak nie skorzystają z ulgi dla klasy średniej? Przepisy są niepoprawnie sformułowane

Dom bez pozwolenia. Senackie komisje za odrzuceniem ustawy

W środę połączone komisje senackie samorządu i infrastruktury poparły wniosek o odrzucenie ustawy dom do 70 m2 bez formalności. Wątpliwości senatorów budziło m.in. to, że do inwestycji można przystąpić bez kierownika budowy, po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.