"Polski ład 2.0" już od lipca. Sprawdzamy, jak będą wyglądały nasze pensje

Od 1 lipca 2022 r. mają zacząć obowiązywać kolejne zmiany podatkowe. Jak będą wyglądały nasze pensje po wprowadzeniu "Polskiego ładu 2.0"? Jak policzyć wynagrodzenie? Co z podwójnymi zaliczkami? Czy trzeba będzie dopłacić do PIT za 2022 r. w kwietniu 2023 r. Czy na konta pracowników trafi więcej pieniędzy? Sprawdziliśmy.

Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.

W Sejmie zostały przyjęte przepisy "Polskiego ładu 2.0", od 1 lipca 2022 r. czekają nas kolejne zmiany podatkowe, ustawodawca zdecydował o:

pozostawieniu wyższej kwoty wolnej od podatku wprowadzonej od stycznia 2022 r. w kwocie 30 000 zł oraz utrzymaniu pierwszego progu podatkowego na poziomie 120 000 zł.

obniżeniu stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.

likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu, że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna

likwidacji podwójnego liczenia zaliczek na podatek wprowadzonych 7 stycznia 2022 r.

wprowadzeniu możliwości odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej

przywróceniu wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców

możliwości zmiany systemu opodatkowania w trakcie roku przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową w przypadku kiedy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt

ujednoliceniu oświadczenia PIT-2 odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika

Nowe zasady obliczania wynagrodzenia po 1 lipca 2022 r.

Nowe przepisy nakładają nowe obowiązki na pracowników działów kadrowo-płacowych. Pracownicy z kolei zastanawiają się czy otrzymają wyższe pensje. Wynagrodzenia, które trafią na konto pracowników już 1 lipca 2022 r. powinny być obliczone z uwzględnieniem 12 proc. stawki podatku PIT pod warunkiem, że skumulowany przychód pracownika znajduje się w pierwszym przedziale skali podatkowej, trzeba wziąć pod uwagę takie zmienne jak koszty uzyskania przychodu oraz zastosować kwotę wolną zmniejszającą podatek, jeżeli pracownik złożył PIT-2.

Wynagrodzenie wypłacane po 1 lipca 2022 r.

Jak zatem obliczyć wynagrodzenie pracownika po 1 lipca 2022 r.? Załóżmy że pracownik zarabia najniższą krajową – czyli 3010 zł. Pracownik złożył PIT-2, dlatego też zmieni się kwota zmniejszająca podatek, która wyniesie 300 zł. Naszemu pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu – 250 zł. Za pracownika pracodawca opłaca składkę wypadkową w wysokości 1,67 proc. Jakie wynagrodzenie otrzyma po 1 lipca 2022 r. pracownik i jak je obliczyć?

Najniższa krajowa a "Polski ład 2.0" Składnik wynagrodzenia Kwota wynagrodzenia po 1 lipca 2022 r. Wynagrodzenie do lipca 2022 r. Wynagrodzenie za pracę 3010 zł 3010 zł Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne 3010 zł 3010 zl Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3010 zł) = 293,78 zł

rentowa: (1,5% x 3010 zł) = 45,15 zł

chorobowa: (2,45% x 3010 zł) = 73,75 zł 412,68 zł 412,68 zł Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3010 zł – 412,68 zł) 2,597,32 zł 2,597,32 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 597,32 zł x 9%) 233,76 zł 233,76 zł Koszty uzyskania przychodu 250 zł 250 zł Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł – 250 zł = 2347,32 zł 2,347,00 zł 2,347,00 zł Zaliczka na podatek

[(2347 zł x 12%) – 300 zł] 0,00 0,00 zł Wynagrodzenie netto:



2,363,56 zł 2,363,56 zł Opracowanie własne Bankier.pl

Pracownik, którego wynagrodzenie wynosi najniższą krajową, nadal będzie otrzymał takie samo wynagrodzenie.

Polski ład a koszty autorskie

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. mają objąć cały 2022 r. Co to oznacza dla twórców? Po pierwsze zostanie obniżona stawka PIT, która wpłynie na opodatkowanie dochodu. Stąd im większa część wynagrodzenia jest objęta honorariami autorskimi, tym mniej odczuwalne będą skutki obniżenia stawki PIT do 12 %. I w tym przypadku, im większa część wynagrodzenia jest objęta zryczałtowanymi kosztami pracowniczymi, tym większa będzie odczuwalność likwidacji ulgi. W zakresie zmian nic nie zmieni się ze składką zdrowotną, ta danina naliczana jest od całego dochodu - honorarium i pozostałej części wynagrodzenia. W zakresie zmian w zależności od wysokości honorarium zyskają autorzy, którzy posiadają wyższe wynagrodzenia - 9100 zł (w grupie twórców z 50 proc. honorarium) i 9900 zł (w grupie twórców z 90 proc. honorarium)

50 proc. koszty autorskie

Zmiany wprowadzone za sprawą Polskiego ładu 2.0 korzystniejsze dla tych twórców którzy mniej tracili na reformie. W przypadku autorów z 50% kosztami obniżka PIT za 2022 r. pozwoli na zysk w porównaniu do obecnej sytuacji, jeśli ich cały przychód miesięczny przekroczy 4200 zł, ale nie przekroczy 7000 zł. Później gdy przekroczy 9100 zł. Autorzy, którzy zarabiają w przedziale 7000 zł do 9100 zł stracą zaledwie kilkadziesiąt złotych. Im zgodnie z zapowiedziami naczelnik urzędu skarbowego będzie musiał zwrócić ulgę dla klasy średniej, tak by reforma nie była dla nich niekorzystna.

90 proc. koszty autorskie

Z kolei, twórcy których honorarium autorskie stanowi 90 proc. nie zyskają na samym obniżeniu PIT. Likwidacja ulgi dla klasy średniej będzie dla nich bardziej odczuwalna. W tej grupie jeszcze bardziej wzmocni się efekt wynikający z braku odliczenia składki zdrowotnej. Autorzy z 90-proc. honorarium autorskim nie odczują zmian, jeżeli ich dochody mieszczą się w przedziale do 5750 zł brutto. Na korekcie stracą twórcy, którzy uzyskują dochód od 5750 zł brutto miesięcznie do ok. 9900 zł. Strata będzie wynikała z likwidacji ulgi dla klasy średniej, która miała rekompensować wprowadzenie nowego podatku w postaci nieodliczanej składki zdrowotnej. Zgodnie z zapowiedziami zmiany wprowadzane w 2022 r. w podatkach mają być dla podatników korzystne lub neutralne, dlatego też zgodnie z projektem ustawy, gdyby przy rozliczeniu rocznym (za 2022 r.) okazało się, że podatnik, mimo obniżonych stawek podatku, stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, to naczelnik urzędu skarbowego ma pokryć tą stratę i przyznać ulgę dla klasy średniej.

Porównanie pensji pracowników w Polskim ładzie oraz z wynagrodzeniem z 2021 r.

Przy obliczeniach założono, że pracownik nie korzysta z podwyższonych KUP oraz składał oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej oraz złożył pracodawcy PIT-2.

Porównanie pensji pracowników w Polskim ładzie oraz z wynagrodzeniem z 2021 r. Kwota wynagrodzenia brutto Wynagrodzenie w 2021 Kwota netto do 30.06.2022 Kwota netto po 1 lipca 2022 r. Różnica Polski ład a Polski ład 2.0 Różnica Polski ład 2.0 a wynagrodzenie w 2021 r. 4 000 zł 2 907.96 zł 3 021.96 zł 3 056.96 zł + 35 zł +149 zł 6 000 zł 4 318.43 zł 4 298.43 zł 4 420.43 zł +120 zł + 102 zł 8 000 zł 5 729.91 zł 5 575.91 zł 5 783.91zł +208 zł + 54 zł 10 000 zł 7 140.39 zł 6 853.39 zł 7 147.39 zł + 294 zł + 7 zł 12 000 zł 8 550.87 zł 8 129.87 zł 8 509.87 zł +308 zł - 41 zł 15 000 zł 10 667.58 zł 10 045.58 zł 10 555.58 zł + 510 zł - 112 zł 20 000 zł 14 194.78 zł 13 238.78 zł 13 963.78 zł + 725 zł - 231 zł Opracowanie własne Bankier.pl

Jak widać na zmianach w "Polskim ładzie 2.0" zyskają najwięcej pracownicy najmniej zarabiający. Ich wynagrodzenia w porównaniu do wynagrodzenia z 2021 r. ulegną podwyższeniu. Zmiany w podatkach zrekompensują straty, które ponieśli podatnicy zarabiający powyżej 12 000 zł. Jednak wskazanie obliczenia wskazują, że pracownicy, którzy zarabiają powyżej 12 000 zł tracą najwięcej w porównaniu z zasadami opodatkowania z sprzed "Polskiego ładu". Pracownik, który zarabia 20 000 zł straci w porównaniu z 2021 r. 231 zł miesięcznie. Z kolei najmniej zarabiający zyskają około 4500 zł w skali roku.

Licząc wynagrodzenie trzeba pamiętać, że na jego wysokość poza PIT-12 proc. wpłyną koszty uzyskania przychodu oraz kwestie związane ze składaniem oświadczeń o uldze dla klasy średniej, czy PIT-2. Dodatkowo pracownicy w tym roku mogli składać oświadczenie o stosowaniu nowych ulg podatkowych. Stąd wyliczenia poszczególnych wynagrodzeń mogą się różnić od tych prezentowanych powyżej.