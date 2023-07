Polski "król start-upów" na celowniku UOKiK i prokuratury. W tle 144 mln złotych

Wysoka inflacja sprawia, że rośnie zainteresowanie różnego rodzaju produktami inwestycyjnymi. Nie zawsze jednak są one bezpieczne, a pieniądze mogą być nie do odzyskania. Nad grupą Assay zawisły czarne chmury - zainteresował się nią UOKiK, prokuratura, a ING poblokował spółce konta - informuje wyborcza.biz.

fot. Gianna Stadelmyer / / Shutterstock

Fundusz inwestycyjny Assay finansuje start-upy od 2019 roku, kiedy to pozyskał wpis KNF do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Na wehikuł inwestycyjny składają się spółki Assay Management oraz Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

"Naszym celem jest inwestowanie w młode, obiecujące przedsiębiorstwa oraz wsparcie ich rozwoju w sposób, który pozwala maksymalizować konkurencyjność operacyjną na polskim i międzynarodowym rynku. Przede wszystkim jesteśmy zainteresowani innowacyjnymi i niewtórnymi rozwiązaniami, realizowanymi w obszarach o wysokim potencjale wzrostu" - czytamy na stronie Assay.

Reklama

Zerowe stopy procentowe - tak to wszystko się zaczęło

W 2020 roku, gry rozpoczynała się pandemia COVID-19, a RPP ścięła stopy procentowe niemal do 0 proc., oprocentowanie lokat nie było zachęcające. Assay wykorzystał moment i często za pomocą marketingu bezpośredniego zachęcał klientów do pożyczenia pieniędzy.

Oprocentowanie weksli było atrakcyjne - przy niemal zerowych stopach w NBP Assay miał oferować 8 proc. w skali roku. Gdy stopy rosły, rósł i procent, ale wydłużono termin umów do 2-3 lat. Co ważne, w modelu przyjętym przez Assay pożyczkodawcy nie stawali się udziałowcami start-upów - dawali jedynie firmie pieniądze na rozwój i jej inwestycje, w zamian uzyskując dość wysoki procent - zaznacza wyborcza.biz.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Weksle inwestycyjne przykuły uwagę UOKiK

Grupa Assay znalazła się pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiosną 2022 roku, a z końcem kwietnia 2023 roku postawione zostały zarzuty. Powodem stały się oferowane przez Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna weksle inwestycyjne.

"Jak wynika z ustaleń UOKiK, informacje przekazywane konsumentom mogą wprowadzać w błąd co do pewności uzyskania przyszłych korzyści finansowych z inwestycji w porozumienie wekslowe Assay ASI, które w rzeczywistości nie daje gwarancji deklarowanych przez spółkę zysków. Podobnie zapewnienia o objęciu działalności Grupy Assay nadzorem KNF mogą sugerować, że takiej kontroli podlega także promowana oferta >weksli inwestycyjnych<, co jest niezgodne z prawdą" – informował wówczas Urząd.

Z takim stanowiskiem nie zgodziła się spółka. "Publikacja Urzędu nastąpiła w trakcie przygotowywania przez nas wyjaśnień i odpowiedzi. W związku z powyższym Assay ASI zaskarżyło do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienie Prezesa Urzędu. [...] Spółka rezygnuje z używania weksli służących udzieleniu dodatkowych zabezpieczeń na rzecz pożyczkodawców Assay ASI" – odpowiedziała Assay Group.

"Przez cztery lata działania Assay ASI wszyscy pożyczkodawcy otrzymali zwrot środków na warunkach zawartych w porozumieniu. "Poziom naszych aktywów znacznie przewyższa istniejące zobowiązania o kilkadziesiąt milionów" – zaznaczono.

Co zrobiła KNF?

Pierwsze zgłoszenie dotyczące grupy Assay miało trafić do KNF w styczniu 2022 r. Informator punktował w nim, że działalność Assaya narusza ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W kopii pisma, które poznała wyborcza.biz, KNF odpowiada, że potrzebuje więcej szczegółów, a w kolejnym piśmie, datowanym na kwiecień, "dziękuje za przekazane zgłoszenie i informuje, że dalsze kroki są objęte tajemnicą zawodową".

I na tym ślad się urywa, UKNF nie udzielił wyjaśnień, choć sama grupa Assay miała być przedmiotem wielu pytań i wymiany pism z KNF - podaje wyborcza.biz.

Prokuratura wchodzi do gry

27 czerwca 2023 roku postanowieniem prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie m.in. doprowadzenia w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2023 r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkuset osób w łącznej kwocie niemal 144 mln złotych.

Grupa miała wprowadzić klientów w błąd co do bezpieczeństwa oferowanych produktów finansowych, zakresu nadzoru sprawowanego nad spółką przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz co do możliwości wywiązania się z zawartych porozumień wekslowych - podaje wyborcza.biz.

"Opisane w komunikacie prokuratury potencjalne zarzuty nie znajdują w naszej ocenie żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości" - tłumaczy w oświadczeniu Łukasz Blichewicz, prezes grupy Assay, i argumentuje, że do tej pory wszyscy inwestorzy i pożyczkodawcy dostali zwrot kapitału plus umowne odsetki.

Konta spółki zostały zablokowane przez ING Bank Śląski. Firma w oświadczeniu datowanym na 7 lipca informowała, że nie otrzymała od banku ani innych organów żadnych informacji. "Zaistniała sytuacja jest dla nas zarówno zaskakująca, niesprawiedliwa, jak i całkowicie od nas niezależna, a jej przyczyny w sposób uporczywy nie są nam ujawniane" - zaznaczono.