Polski biznesmen coraz starszy. Rynek pyta: co dalej?

Ponad 280 tysięcy przedsiębiorców to emeryci. Przeciętnie to, co dziesiąty biznesmen – informuje piątkowa "Rzeczpospolita". Rynek jednak co jakiś czas rozpala dyskusja, co dalej, bo czas wymiany pokoleń nieubłaganie nadchodzi - dodaje.

"Rzeczpospolita" wyjaśnia, że liczbę przedsiębiorców emerytów oszacowała na podstawie danych ZUS, które niedawno przedstawił resort rodziny w Sejmie w odpowiedzi na interpelację poselską. "Zapewne w podobnym wieku jest wielu zarządzających firmami" – pisze gazeta.

"Pokolenie białych kołnierzyków, które jako 35–40-latki na początku transformacji gospodarczej zaczynało menedżerską karierę, ma dziś ponad 70 lat. To wszystko oznacza konieczność przeprowadzenia sukcesji w firmach w bliskiej perspektywie. Sęk w tym, że decyduje się na to niewiele z nich" - czytamy.

Firmy rodzinne to nie tylko małe przedsiębiorstwa

Problem dojrzałego wieku przedsiębiorców dotyczy także firm większych. Przykładem może być Maspex - największy polski gracz na rynku spożywczym i jeden z największych w regionie. Założona przez pięciu kolegów w 1990 r. dziś produkuje 2,2 mld litrów soków czy 280 tys. kg makaronu rocznie. Obecnym prezesem jest Krzysztof Pawiński, jednak rynek co jakiś czas rozpala dyskusja, co dalej, bo czas wymiany pokoleń nieubłaganie nadchodzi - zaznacza dziennik.

Również na GPW można znaleźć spółki rodzinne - to aż 41 proc. wszystkich notowanych spółek. W 172 spółkach założyciele lub właściciele i ich rodziny mają co najmniej 25 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto, w aż 86 proc. spółek w zarządach byli nestorzy, a w 22 proc. sukcesorzy. Wynika z zeszłorocznego badania Grant Thornton.

Niewielu przejmuje firmy rodzinne. "W trzecim pokoleniu przetrwać może ok. 3 proc. rodzinnych przedsiębiorstw" – ocenia, cytowany przez "Rz", ekonomista z SGH prof. Jan Klimek. (PAP)

