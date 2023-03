Polski atom coraz bliżej. PEJ, Westinghouse i Bechtel podpiszą umowę jeszcze w tym roku

Polska elektrownia jądrowa. Wicepremier Sasin zdradza trzecią możliwą lokalizację Przed nami wybór trzeciej lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce, wiele wskazuje na to, że może to być Bełchatów - powiedział w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że wymaga to jeszcze uzgodnień.