Rewolucja w urzędach pracy. Rząd szykuje ustawy

Rząd wziął się za wprowadzanie ustaw, które umocowałyby założenia, jakie padły podczas prezentacji Polskiego Ładu. Wśród nich znalazły się te wpływające na funkcjonowanie urzędów pracy.

Ustawa o wspieraniu zatrudnienia, o elektronicznym zawieraniu umów, o Ochotniczych Hufcach Pracy i o zatrudnianiu cudzoziemców - takie nowelizacje czekają w najbliższym czasie rynek pracy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ostrzega jednak, że reformy nie mogą skutkować zwolnieniami w urzędach pracy ani dumpingiem cenowym zagranicznych pracowników.

W założeniach programowych Polskiego Ładu czytamy na temat zwiększenia stabilności zatrudnienia młodych przez inwestycje w ich kompetencje i dostarczenie kompleksowego wsparcia zawodowego. Projekt będzie kierowany do osób poniżej 30. roku życia. Na początku urzędy pracy będą rozmawiać z młodymi na temat planów dotyczących ich kariery zawodowej. W drugim etapie każdy uczestnik otrzyma bon szkoleniowy w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji. Dodatkowo w programie padło, że PiS chce zaproponować partnerstwo inwestycyjne z samorządami w celu powstawania lokalnych centrów pracy zdalnej,

Przedstawiciele rządu podczas posiedzenia prezydium OPZZ przedstawili szczegóły założeń. Powiatowe i wojewódzkie urzędy mają zostać przemianowane na tzw. centra wspierania zatrudnienia. Zamiast wypłat zasiłków mają skupić się na pomocy w znalezieniu nowej pracy lub zmianie branży.

- Chcemy, aby powiatowe urzędy pracy przekształciły się w centra wspierania zatrudnienia – mówiła dyrektor Departamentu Rynku Pracy. - Tu nie chodzi tylko o zmianę nazwy, tylko o stworzenie prawdziwych miejsc, w których każdy, kto chce znaleźć nową pracę albo zmienić starą, dostał wsparcie. Musimy też dokształcać kadry, zaproponować im profesjonalne kursy, m.in. poprzez stworzenie Centrum Analiz, Szkolenia i Doskonalenia Kadr Pracowników Służb Zatrudnienia. No i rzeczywiście chcemy oddzielić ubezpieczenie zdrowotne od statusu bezrobotnego – mówiła dyrektor Departamentu Rynku Pracy, o czym informuje OPZZ na swojej stronie.

Zmiany, które wejdą w życie, spowodują, że nie trzeba będzie mieć formalnie statusu bezrobotnego, aby korzystać ze świadczeń w ramach NFZ. - Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego absolutnie nie pozbawi nikogo do niego prawa. Naszym celem jest, aby do urzędów pracy zgłaszały się osoby, które chcą pracować, natomiast ci, którzy chcą tylko ubezpieczenia, a nie chcą pracować, zgłaszali się do innych instytucji, bo urząd pracy jest od pracy - podano podczas spotkania.

Dwie ustawy są już niemal gotowe. Dotyczą one umów elektronicznych i wspieraniu agencji ds. młodzieży. Pierwsza z nich zakłada, aby pracownicy sezonowi wyszli z szarej strefy dzięki prostszej ścieżce zarejestrowania zatrudnionego. W drugim przypadku chodzi o unowocześnienie Ochotniczych Hufców Pracy, aby w większym stopniu przygotowywały młodzież do lokalnego rynku pracy.

